Il segreto per vivere fino a 107 anni? Basta essere single!

C’è chi cerca l’elisir di lunga vita nell’alimentazione, chi lo cerca nello sport, chi nelle creme e chi nei trattamenti o nella chirurgia estetica. Eppure, ci sarebbe un altro modo per arrivare a questa longeva età e ce lo spiega Louise Signore, una donna che da poco ha compiuto 107 anni. Il suo segreto? Non si è mai spostata ed è quindi single da quando è nata, praticamente.

L’elisir di lunga vita esiste: bisogna essere single a vita

Parliamo di Louise Signore, una donna che vive nel Bronx a New York e che pochi giorni fa è arrivata alla bellezza di 107 anni.

Come già è stato anticipato sopra, la donna è arrivata a questo grande traguardo grazie ad una ricca ricetta: esercizio fisico, alimentazione equilibrata, ballo ed essere single.

La notizia ha fatto il giro del mondo perché la stessa Louise ha confessato alle telecamere della CNN di non essersi mai stata sposata.

Sarà stato un caso che proprio questa scelta di vita abbia inciso così positivamente sulla sua vita? Questo non lo sappiamo con certezza, ma visto i risultati, magari potremmo farci un pensiero.

Certo è che c’è stata una bella spinta che ha permesso questo traguardo dato che la longevità è un tratto di famiglia: sua sorella ha 102 anni, vissuti in piena forma, con l’unica differenza che si è sposata.

Questa bella storia, anche se ci fa sorridere ed ha dell’assurdo, ci fa capire come il matrimonio dunque non è un obbligo per le donne e nemmeno per gli uomini.

I 107 anni di Lousie Signore festeggiati alla grande

Ovviamente, un traguardo simile non poteva non essere festeggiato, e la donna ha così deciso di dare una grande festa presso il Bartow Community Center di Coop City. Alla festa hanno partecipato parenti e amici, che insieme hanno superato le 100 persone!

Com’è la vita di una giovane donna di 107 anni?

Nessuno le darebbe 107 anni: infatti la donna ama passare le giornate a ballare e lo fa anche da sola, nella sua casa nel Bronx dopo pranzo ad esempio.

Dopo essersi riposata, fa esercizio fisico, gioca a bingo ed esce con le amiche. Per quanto riguarda il matrimonio, dice di non essersi mai pentita di esser rimasta nubile. Bisogna dire, però, che non è la donna più anziana degli USA. A detenere questo primato è Alelia Murphy, che ha 114 anni.

