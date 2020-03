Il settore automobilistico in Europa è paralizzato dal coronavirus

Il settore automobilistico in Europa si è temporaneamente chiuso. A causa della pandemia causata dal coronavirus COVID-19, le case automobilistiche hanno dovuto chiudere le loro fabbriche e interrompere le loro attività sia industriali che commerciali. Una cessazione temporanea che, secondo gli esperti, potrebbe durare fino a due mesi nel peggiore dei casi. BMW ha annunciato che è pronto a sospendere la produzione nei suoi stabilimenti situati in Europa e in Sudafrica almeno fino al 19 aprile. Secondo il marchio, si tratta di una misura in risposta alla domanda inferiore e come un modo per aiutare a ridurre il rischio di diffusione del coronavirus. La fermata inizierà dal fine settimana. Il BMW Group ha anche annunciato che chiuderà il suo stabilimento di Goodwood, in Inghilterra, a partire da lunedì 23 marzo. Una misura che interessa anche Rolls-Royce e MINI.

Anche la Ferrari ha chiuso. I centri di Maranello e Modena rimarranno chiusi almeno fino al prossimo 27 marzo. Dacia ha annunciato che da oggi chiuderà il suo stabilimento di Mioveni (Romania). La chiusura durerà, per il momento, fino al prossimo 5 aprile. Anche Ford ha deciso di sospendere temporaneamente la produzione di veicoli e motori nelle sue fabbriche situate nell’Europa continentale. Fiat Chrysler, una delle principali case automobilistiche europee, ha annunciato la chiusura di tutte le sue fabbriche in Europa fino al 27 marzo.

Anche Groupe PSA ha annunciato ieri la chiusura di tutte le sue fabbriche in Europa. Una misura che sarà in vigore almeno fino al prossimo 27 marzo. Il gruppo Volkswagen sospenderà la produzione questa settimana nei suoi stabilimenti situati in Italia, Portogallo, Slovacchia e Spagna. Inoltre, ha indicato che si sta preparando a chiudere il resto delle sue fabbriche in Europa a causa della diffusione del virus. Daimler ha annunciato che la Mercedes sospenderà la maggior parte della sua attività industriale in Europa. Infine anche Nissan e Lamborghini hanno preso la medesima decisione.

