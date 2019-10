Il termine Alto Adige abolito: al suo posto si utilizzerà Provincia di Bolzano

Ci saranno sicuramente molte polemiche, non si potrà più usare il termine Alto Adige o altoadesino, si utilizzerà solo provincia di Bolzano. Ha commentato la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore, un attentato vero e proprio della Costituzione; per il Presidente della provincia di Bolzano, la denominazione Alto Adige non è stata abolita.

Vediamo cosa è successo

Il disegno di legge, approvato con 24 si, 5 astenuti e un no, riguarda le Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano, derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. A margine della votazione, il Presidente della Provincia autonoma dichiara: la denominazione Alto Adige non è stata abolita, va ricordato che non sarebbe neanche possibile, visto che la denominazione della Regione Trentino Alto Adige è sancita dalla Costituzione.

Così il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, Kompatscher cambi o legge sarà impugnata.

È necessario rendere i testi italiani e tedeschi perfettamente identici e rispettosi della Costituzione, se così non dovesse essere la legge sarà impugnata dopo la sua pubblicazione. Sarebbe opportuno continuare a discutere solo delle esigenze della comunità della provincia autonoma di Bolzano e dell’intera Regione Trentino Alto Adige così come è stato fatto con il Presidente Kompatscher nell’incontro istituzionale a Roma, anziché di questioni ideologiche che riguardano lo scontro tra la destra tedesca e la destra italiana.

Michela Biancofiore ha lanciato un appello affinché la legge approvata dal consiglio provinciale, venga immediatamente impugnata e aggiunge, un atto gravissimo di abolizione della toponomastica.

Lasciar passare un tale affronto al sistema Paese sarebbe come accettare che una minoranza nazionale che assuma il controllo del governo nazionale, abolisca il termine Italia.

Silvio Berlusconi in piazza con Salvini il 19 ottobre, per lo sfratto al Governo

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062