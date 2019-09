Il vero uomo perfetto è quello che non possiede queste 10 caratteristiche 

Iniziare una relazione con qualcuno è un passo importante nella propria vita in quanto significa crescere insieme, donarsi all’altro ma anche ricevere quello che è giusto ricevere. All’inizio è tutto bello, è tutto rose e fiori e anche i difetti del nostro partner possono essere giustificati, celati e nascosti nel profondo. Iniziamo a vederli addirittura come pregi, ma non sempre fare una cosa del genere è sinonimo di avere una relazione sana. In particolare, in questo articolo vogliamo presentare quali sono le 10 caratteristiche caratteriali di un uomo con cui non è possibile mandare avanti una relazione o addirittura pensare al matrimonio. E non per semplice vizio, ma perché tali difetti possono solo far star male a lungo andare.

Addio all’uomo con queste 10 caratteristiche nocive per noi

Non ama fare nuove esperienze

L’uomo che non è curioso, l’uomo che non vuole conoscere può andarci bene per i primi mesi, ma dopo stanca ed annoia perché non permette di crescere né alla coppia, né a se stesso e nemmeno a noi stesse.

Non ama gli animali

E questo non è una cosa stupida: infatti, alcuni psicologi, attraverso degli studi, hanno dichiarato che le persone che odiano gli animali possono andare incontro a problemi nel relazionarsi con gli altri.

Non sopporta le regole

Se il vostro uomo non sopporta le regole e non le rispetta significa che non ha rispetto per voi.

Non mantiene le promesse fatte

E questo, credo, che non abbia motivo di essere spiegato.

La relazione con voi non è la sua priorità

Se lavoro, amici, sport, hobby ed altro vengono prima di voi, come pensate di sposarvi con uno così?

Per lui ha sempre ragione

Chi non ammette i suoi sbagli non crescerà mai e vi farà sentire sempre inferiore.

Non sa cosa significhi la parola scusa

Se così fosse, vi danneggerà soltanto.

Ha sempre qualcosa da ridire

State alla larga da persone del genere che di certo non vi fanno essere quello che siete.

Dice bugie

Anche le piccole bugie dette dal nostro uomo ci fanno capire che non è una persona sincera al 100%.

Troppa gelosia

La gelosia ci vuole, ma nel giusto. Troppi omicidi accadono per la gelosia irrazionale di lui.

