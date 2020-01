Il vostro partner vi sta manipolando? Ecco 4 campanelli d’allarme che vi aiutano a capirlo

Se avete dei dubbi che il vostro partner vi stia manipolando fate molta attenzione e cercate di capire se siete vittima di una vera manipolazione emotiva. Non lo considerate un problema banale o scontato, è da prenderlo molto seriamente e affrontarlo. Non è facile capirlo e stabilirlo, ma la manipolazione emotiva specialmente in una coppia non è da sottovalutare, ed è proprio per questo che vi aiutiamo a capirlo in virtù di alcuni atteggiamenti del vostro partner, vediamo quali.

Andiamo a vedere i possibili 4 campanelli d’allarme che vi fanno capire che il vostro partner vi sta manipolando

1)Farvi sentire in colpa: fate attenzione se il vostro partner cerca sempre e su ogni cosa di dare la colpa a voi, lo usa sempre per ottenere qualcosa. Se litigate e avete ragione i manipolatori fanno sempre in modo che voi chiediate scusa, per questo sono bravi a sviare le discussioni e a trarne vantaggio.

2)Voi carnefici, lui vittima: qualunque cosa succede, questo è come il discorso fatto prima, lui riesce a girare le cose a modo suo facendo sembrare voi la carnefice e lui la vittima.

3)Scelte affrettate: al manipolatore non gli piace e non lo accetta che voi vi fermate a ragionare su una questione e su una scelta; la scelta bisogna farla in fretta e ascoltando quello che dice il manipolatore e basta.

4)Saper ascoltare: nella relazione di coppia voi non avete problemi, tutti i problemi del mondo sono del manipolatore, dei vostri problemi, delle vostre emozioni e di tutto quello che provate non interessa ne a lui e ne deve interessare nessun’altro.

Se per caso vi riconoscete almeno in tre di questi quattro punti che abbiamo citato, scappate, al più presto e a gambe elevate, sennò la vostra vita sarà un inferno.

