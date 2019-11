Iliad: ancora 6 regioni senza copertura

In questi giorni si torna a parlare di Iliad e della sua copertura in Italia. Sappiamo bene che Iliad con la sua copertura è mancante ancora in 6 regioni in Italia. Bisogna dire che negli ultimi periodi Iliad ha fatto passi da gigante in quanto diventato più indipendente rispetto a Wind Tre, la sua crescita è innegabile e che ha raggiunto in tutta Italia 1061 bts attivate.

Quali sono le regioni che non hanno ancora la copertura Iliad?

Alcune città in Italia stanno facendo importanti passi in avanti, prima fra tutte Milano con circa 200 antenne accese e Roma che ne possiede almeno 100. Non si riesce a capire poi perché in alcune regioni non ci sia alcuna copertura. Dalle ultime notizie si parla sicuramente di 6 regioni che sono sprovviste di segnale, in particolare la Sardegna, la Calabria, la Basilicata, il Trentino Alto Adige, il Molise e la Valle d’Aosta.

Attenzione quando usiamo il termine isolati, questo non significa che chi vuole passare ad Iliad non può farlo, la scheda SIM la si può acquistare comunque e avere Iliad che funziona, la sola differenza è che avrà bisogno di appoggiarsi sulla rete amica Wind Tre.

Certo non sarà sicuramente un segnale pulito come quando i gestori hanno la propria rete e non devono appoggiarsi su nessuno, comunque Iliad sta lavorando incessantemente a raggiungere al più presto la propria autonomia e vedendo i passi da gigante che sta facendo penso che ci si arriverà presto.

Anche in base alle promozioni e ai vari piani tariffari, Iliad sta cercando di battere la concorrenza e grosso modo ci sta anche riuscendo. Infatti le sue promozioni stanno attirando molti utenti dalla sua parte togliendolo alla concorrenza più importante e nominata che c’è in giro, vedremo con il tempo se gli utenti Iliad hanno fatto bene a fidarsi oppure no.

Iliad: dubbi e criticità su giga illimitati, costi nascosti e tant’altro, Faq aggiornate

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062