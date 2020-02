Iliad: ci saranno più Giga per chi si mette in viaggio

Per Iliad arriva la svolta, ecco più Giga per il roaming per tutti queiclienti che si mettono in viaggio; tutti gli analisti hanno le idee chiare, nel 2020 Iliad incrementera’ ancora di più i suoi utenti nel mondo della telefonia mobile, manca davvero poco per raggiungere i 5 milioni di schede SIM ormai attive.

Iliad metterà a disposizione più Giga per il roaming

Iliad ha superato ormai alcune mancanze e conseguenti critiche mosse al riguardo del roaming internet, e come tutti gli altri operatori in Europa e in Italia usufruisce del programma Roaming Like at Home che consente a tutti gli utenti di navigare negli Stati membri dell’UE a costo zero.

Iliad, come d’altronde è successo per gli altri gestori Wind e Vodafone, si è lamentata per le limitazioni dovute al roaming, il motivo è la scarsa quantità di Giga dati per connettersi all’estero, fino a poco tempo fa i Giga a disposizione erano solo 2.

Negli ultimi mesi del 2019 c’è stato un piccolo cambiamento al riguardo, tutti gli utenti con la promozione ricaricabile 50 Giga sono stati beneficiati per poter arrivare a 4 Giga. Anche nei primi mesi del 2020 ci sono stati da parte di Iliad dei miglioramenti nelle offerte, anche chi possiede la promozione ricaricabile Giga 40, precisamente da gennaio, ha la possibilità di navigare in internet in Europa con il 4 Giga.

Quindi, almeno in questo, il gestore Iliad ha voluto dare la stessa offerta e le stesse possibilità ai suoi utenti, o che avessero l’offerta 40 Giga o l’offerta 50 Giga, e di avere gli stessi Giga, 4, per quanto riguarda nel caso si viaggiasse e si rimanesse in Europa.

