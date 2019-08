Iliad: come scaricare due applicazioni per gestire la propria SIM

Vediamo Iliad cosa ci fa utilizzare sul nostro smartphone, gli utenti possono scaricare sul proprio smartphone Android due applicazioni per gestire la propria SIM. Da aggiungere alle sue normali funzioni, sono disponibili anche delle applicazioni ufficiali che fanno accedere a funzionalità esclusive, e sono: Segreteria Visiva Iliad e Mobile Config. La Mobile Config è un’app che bisogna installarla e serve per configurare velocemente la scheda e la propria rete telefonica. Segreteria Visiva Iliad, permette di gestire i messaggi ricevuti alla segreteria telefonica e di rispondere direttamente tramite app. Vediamo le app ufficiali da installare sul proprio smartphone android.

App Iliad consumi

Non è disponibile nessuna app ufficiale Iliad che vi permette di controllare i consumi e il credito residuo della propria SIM, se per caso trovate delle app che vi permettono di gestire il vostro abbonamento, non installatele, non sono quelle ufficiali, potrebbero nascondere dei virus o potrebbero rubare i vostri dati personali. Per controllare i vostri dati della SIM dovete andare nella vostra Area Personale, e potrete accedervi appena sottoscrivete un abbonamento con l’operatore telefonico.

L’Area Personale è raggiungibile da PC e da smartphone senza alcun problema di visualizzazione. Per sapere il proprio credito residuo e i vari contatori basta accedere al proprio profilo e premere sulla voce del menù Consumi e Credito. Nell’Area Personale è possibile attivare o disattivare alcune opzioni del proprio abbonamento.

Segreteria Visiva Iliad

È compreso nell’abbonamento, per gestire al meglio i messaggi ricevuti in segreteria è possibile installare su Android, l’app Segreteria Visiva Iliad, installando l’applicazione e inserendo i dati personali, è possibile ascoltare i messaggi presenti in segreteria e decidere se rispondere tramite SMS oppure se richiamare subito chi vi ha telefonato.

Mobile Config

È sicuramente l’applicazione ufficiale più scaricata, rende automatica la configurazione della rete Iliad, una volta inserita la scheda, lo smartphone vi inviterà a scaricare l’applicazione per velocizzare la configurazione della SIM per quanto riguarda i parametri Internet e gli MMS.

