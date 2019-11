Sono arrivate in redazione molte domande sul gestore telefonico Iliad. Abbiamo cercato di rispondere a tutti; ci teniamo a precisare che non siamo Iliad, ma un sito d’informazione che aggiorna i suoi lettori sulle novità di tutti gli operatori telefonici e, quando possibile, rispondiamo ai vostri quesiti.

Iliad dubbi e criticità dei lettori: Faq aggiornate

Giga illimitati o velocità

1) Salve, vorrei info su questa offerta iliad ma ci sono giga illimitati?

2) In questo articolo per “navigazione illimitata” alludere ai Giga o alla velocità di navigazione? Grazie!

Ora la navigazione è illimitata per tutti

Risposta: Buongiorno. La navigazione illimitata è in riferimento all’affidabilità di Iliad, oggettivamente uno dei pochi operatori a non privare gli utenti del proprio servizio con costi aggiuntivi e servizi nascosti. Cordiali saluti.

Non sono riuscita a navigare

Buona sera, sono la signora Sabino sono passata a voi con l’altro numero però da quando ho rinnovato non sono riuscita andare sui miei giga e il bello che stano finendo senza navigare aspetto ancora un Po e poi cambio gestore grazie

Risposta: Salve, noi non siamo Iliad, siamo un sito di informazione che informa i propri lettori su Iliad, come su qualsiasi altra novità di tecnologia. Per controllare il proprio credito, avere le info sull’abbonamento e ricaricare online può recarsi nell’area personale sul sito Iliad.it Al momento della creazione della sim le è stato consegnato uno scontrino con su scritte le credenziali per l’accesso. Buona giornata.

Connessione lenta

Buonasera io ho tre numeri iliad e questi ultimi 10 giorni internet e lenta non mi apre nulla cosa sta succedendo? Aspetto una risposta

Risposta: Buongiorno. Siamo un sito di informazione che informa su Iliad, non Iliad. Per avere informazioni sulla rete potete chiamare il servizio clienti al numero 177 da telefono Iliad. Cordiali saluti

Internet illimitato

Buongiorno, ho letto che c’è la possibilità di avere internet illimitato vorrei informazioni in merito grazie.

Risposta: Buongiorno a lei. Per “navigazione illimitata” nell’articolo si faceva riferimento alla correttezza di Iliad nei confronti dei propri utenti, privandoli di costi nascosti o servizi dai costi aggiuntivi, a differenza di tante compagnie. L’unica offerta attivabile è la “Giga 50”

Cordiali saluti.

Sim nel router

Salve, posso inserire nel router la Sim del telefono?

Risposta: Buongiorno. Probabilmente si, dipende dal router che lei possiede. Per info può chiamare il 177, servizio clienti Iliad.

Cordiali saluti.

Come si fa ad avere internet illimitato

Come si fa ad avere internet illimitato Illiad?

Risposta: Buongiorno. Per “navigazione illimitata” nell’articolo si faceva riferimento alla correttezza di Iliad nei confronti dei propri utenti, privandoli di costi nascosti o servizi dai costi aggiuntivi, a differenza di tante compagnie. L’unica offerta attivabile è la “Giga 50”

Cordiali saluti

Nessuna connessione a internet

Buonasera… Purtroppo il mio telefono da ieri non mi da nessun internet 4 g 3g ecc… Come posso fare?

Risposta: Buongiorno. Non possiamo aiutarla in questo caso. Per avere info può contattare il servizio clienti Iliad al 177.

Cordiali saluti

Sim Iliad fino a quanto è valida?

Per quanto tempo resta attiva una SIM iliad se non viene caricata

Risposta: Buongiorno. La SIM non ha una scadenza ricorrente. Trova tutte le info in quest’articolo: Cosa succede se non ricarichi dopo alcuni giorni dalla scadenza dell’offerta

Cordiali saluti.

iPhone 11

Ciao, ho trovato questo numero su un articolo su Iliad e volevo sapere se sapevi quando torneranno disponibili di nuovo gli iPhone 11. Su Iliad?

Risposta: Buongiorno. Proprio oggi sono tornati sul sito iliad.it, ecco l’articolo: Novità Iliad, torna un servizio per tutti i clienti dell’operatore francese

Cordiali saluti

Passaggio gestore

Quanto costa il passaggio da kena mobile a iliad

Risposta: Buongiorno. Il costo di attivazione della SIM è 10 euro ai quali deve aggiungere 8 euro per la prima ricarica. In totale sono 18 euro

Cordiali saluti

Problema con la rete

Salve. Io sono appena passata al vostro operatore (e precisamente dal 14 ottobre ho avuto la portabilità al mio vecchio numero). Da allora ho problemi costantemente con la rete: spesso non mi arrivano le chiamate né posso effettuarne perché mi dice “Rete non disponibile”. Chiedo cortesemente che provvediate a risolvermi il problema perché tra l’altro con il telefono ci lavoro, altrimenti dovrò cambiare nuovamente gestore telefonico. Ringrazio anticipatamente. Daniela

Risposta: Buongiorno Daniela. Purtroppo, non possiamo aiutarla, siamo un sito d’informazione, non Iliad. Può contattare il servizio clienti Iliad al 177, magari potranno aiutarla e comunicarle, nel caso, la presenza di guasti nella propria zona o disservizi relativi alla sua SIM.

Cordiali saluti

Portare in Iliad un numero fisso Telecom

Buon giorno, vorrei sapere se è possibile portare in ILIAD un numero fisso Telecom.

Risposta: Buongiorno. Iliad non offre attualmente un contratto per numeri fissi.

Cordiali saluti.

Difficoltà nell’attivazione della SIM

Ho acquistato una Sim iliad ma non riesco a farla funzionare. Potete aiutarmi. Num.ro SIM. ………. GRAZIE.

Non riesco ad attivarla.

Risposta: Buongiorno. Sfortunatamente non possiamo aiutarla. Siamo un sito d’informazione che scrive di Iliad, ma non abbiamo alcun legame con l’azienda, né con il servizio clienti.

Può recarsi nei negozi abilitati o chiamare il 177 per mettervi in contatto con i loro operatori.

Cordiali saluti.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062