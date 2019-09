Iliad e le due offerte segrete a prezzi davvero bassi

Da quando ha esordito più di un anno fa nel nostro paese, Iliad ha davvero spopolato mettendo davvero alle strette il mondo delle offerte telefoniche e dei gestori telefonici in generale. Infatti, stando ai numero, Iliad, l’operatore francese, può contare su ben quattro milioni di utenti e continua sulla scia di un successo senza tempo. Perché Iliad piace alla gente? Cos’ha rispetto ad altri operatori telefonici? Beh, bisogna ammettere che ha mantenuto la sua promessa: trasparenza e qualità a poco prezzo. Un formula perfetta che fa felici tutti.

Iliad, l’operatore virtuale dei record, ha due offerte super segrete

Altra grande novità è la possibilità di avere 50 giga al modico prezzo di 7,99 euro al mese con annessi minuti ed SMS illimitati.

Inoltre, i 50 Giga in 4G Plus sono spendibili in Italia senza costi aggiuntivi e si coniugano ai 4 Giga disponibili in roaming per le trasferte in UE.

Non mancano poi i servizi gratis come hotspot, segreteria telefonica, funzione richiamami e molto altro ancora. Ma Iliad non si è fermato qui avendo tra le sue carte altre offerte nascoste.

Accanto a questa proposta è ancora disponibile la promozione Giga 40, un’opzione tariffaria che diminuisce ancora di più i costi offrendo ancora messaggi e chiamate illimitate a 6,99 euro al mese ma con 40 Giga.

Attenzione: si tratta di un’offerta segreta dato che non è immediatamente visibile anche se esiste il link diretto per l’accesso alla promozione.

Però Iliad ha anche pensato a chi non è un grande patito del web con un’offerta il cui nome è Solo Voce la quale la si può ottenere a soli 4,99 euro al mese per sempre con minuti no limits in Italia ed all’estero verso numeri di telefoni fissi e mobili.

Che dire, Iliad ha pensato davvero a tutti, anche a coloro che non sono molto pratici del web, ed è anche questo il motivo per cui Iliad è tra gli operatori telefonici preferiti dagli utenti italiani.

