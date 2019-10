Iliad: ecco cosa succede se non ricarichi dopo alcuni giorni dalla scadenza dell’offerta

La domanda è: cosa succede se non ricarichi dopo alcuni giorni dalla scadenza dell’offerta? Iniziamo a dire che la società Iliad non è mai stata d’accordo alla tariffazione ogni 4 settimane come fanno gli altri operatori, ed è per questo le offerte Iliad si rinnovano come prevede la legge ad ogni mese effettivo. Il bundle si rinnova ogni mese effettivo anche se l’operatore prova ad addebitare il suo costo nelle 24/48 ore precedenti la data di effettivo rinnovo.

Cosa succede nel caso il credito sia insufficiente nella data di effettivo rinnovo?

Nel caso di credito insufficiente nella data di effettivo rinnovo, il cliente Iliad potrà generare traffico in uscita, ma avranno i seguenti costi:

1)28 centesimi di euro per ogni minuto di conversazione sia verso rete fissa che mobile;

2)28 centesimi di euro per ogni sms;

3)90 centesimi di euro ogni 100 Megabyte di internet.

Una volta che il cliente Iliad ricarica e arriva così all’importo sufficiente per ricaricare, per la riattivazione dell’offerta dovrà aspettare un SMS informativo. Altra cosa importante è che se il cliente Iliad decide di ricaricare dopo giorni o mesi dalla scadenza, il mese effettivo partirà dal giorno in cui avviene la ricarica e questo comporta la possibilità di non pagare giorni a vuoto.

Se per 12 mesi consecutivi non viene utilizzata la SIM o non si ricarica, verrà disattivata, ma il numero telefonico resterà a disposizione del cliente per eventuale riattivazione del servizio sul medesimo numero dei 12 mesi successivi, fino a 24 mesi dall’ultima ricarica; allo scadere di tale termine, la SIM non potrà più essere riattivata e Iliad potrà riassegnare il numero ad un altro utente.

