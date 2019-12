Iliad: ecco in arrivo tre nuovi servizi

Iliad sta per chiudere l’anno con i botti, questo conferma che il gestore transalpino non è solo molto conveniente con i prezzi low cost, ma aggiunge oggi per i suoi clienti tre nuovi servizi gratis. Anche in questa parte finale dell’anno Iliad si sta confermando il gestore telefonico più popolare e conveniente, i numeri del 2019 sono davvero da record, da qualche giorno è stata toccata la soglia dei 4,5 milioni di utenti e si pensa e si spera che già all’inizio del 2020 si possano toccare i 5 milioni di utenti.

Iliad offre tre nuovi servizi gratis ai suoi clienti, vediamo quali

Sia per questo finale di stagione che per l’inizio del 2020, Iliad continuerà ormai a battersi sull’offerta riuscitissima e convenientissima della ricaricabile al costo di euro 7,99 con 50 Giga offrendo minuti e SMS illimitati. A questa segue però per tutti i clienti Iliad un’altra possibilità, anzi tre possibilità, si possono aggiungere a questa offerta tre servizi gratuiti, vediamo quali:

1)La promozione Giga 50 potrà includere anche il servizio per gli avvisi di chiamata, questa possibilità sarà data a tutti quelli che hanno una qualsiasi scheda ricaricabile Iliad. Da tenere presente, che a differenza di altri operatori, anche il famoso e rinomato chi è per Iliad sarà gratuito.

2)Per chi avrà una promozione Iliad, la segreteria telefonica sarà gratuita, non ci sarà nessun costo aggiuntivo, ci teniamo a dire che per gli altri operatori questa opzione è a pagamento.

3)Un’altra possibilità che viene data ai vecchi e nuovi clienti Iliad, è che tutte le telefonate a costo zero saranno possibili verso l’estero, esattamente verso 60 paesi nel mondo, così da rendere molto più semplice e anche più frequente parlare con amici e parenti che vivono lontano da noi e farceli sentire più vicini.

