Iliad, ecco la novità: torna disponibile l’iPhone Xr

Sul sito Iliad, tornano disponibili gli iPhone, esattamente l’iPhone Xr, lo smartphone economico di Apple. Da qualche mese Iliad ha cominciato ad usare la poltica e la tattica che da sempre usano gli altri operatori per accaparrarsi gli utenti di altri gestori, abbinare alla promozione il telefonino, per fare questo, ha cercato intelligentemente quello di meglio che offre il mercato, gli iPhone, precisamente l’iPhone Xs Max, Xs e Xr, l’ultima generazione di telefonini.

Tornano disponibili gli iPhone dopo un periodo di sospensione

Dopo un periodo di sospensione, tornano disponibili nuovamente, sullo store Iliad, gli iPhone, e notizia ancora più positiva è che probabilmente nelle prossime settimane verranno aggiunti alla lista degli acquisti anche i nuovo iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Per usufruire dell’offerta è necessario avere una scheda Sim attiva, logicamente Iliad e le credenziali dell’Area Personale.

Come acquistare l’iPhone dal sito Iliad

In questo momento è disponibile per l’acquisto sul sito Iliad, il solo iPhone Xr, quello più economico lanciato l’anno scorso, il prezzo è 869 euro, le colorazioni disponibili sono: nero, bianco, rosso, giallo, arancione e azzurro. Lo si può acquistare anche a rate, 149 euro alla conferma dell’ordine + 30 rate da 24 euro. L’iPhone Xr ha uno schermo LCD da 6,1 pollici e un’unica fotocamera posteriore. Per poter fare l’ordine sul sito, bisogna avere una SIM attiva Iliad e le credenziali della propria Area Personale, infatti dopo aver cliccato sul pulsante ordina, bisogna inserire l’username e la password fornitevi da Iliad durante la sottoscrizione dell’abbonamento.

IPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: pronti al lancio