Iliad: guida semplice per verificare se si è connessi alla rete

Un pò tutti si chiedono se c’è un modo per verificare se si è connessi alla rete Iliad o alle rete amica Wind Tre, qui vi esponiamo una guida semplice come verificare se si è connessi alla rete Iliad in modo diretto o tramite la rete Wind Tre indirettamente.

Vediamo cosa significa accedere ad Iliad direttamente o indirettamente

Continuano ad aumentare sempre di più le antenne Iliad su tutto il territorio nazionale, a novembre saranno oltre 1.000 gli impianti attivi e l’espansione della rete cammina senza alcuna sosta. C’è da fare una distinzione, ci sono aree coperte dalla rete propria e così in questo modo il vostro smartphone si collegherà automaticamente alla rete Iliad e di lì riceverete il segnale. Nelle zone restanti, dove la rete diretta Iliad non è presente, il servizio è garantito dal ran sharing sulla rete unica Wind Tre.

Ogni smartphone ha le sue caratteristiche e procedure diverse con cui potete sapere se siete collegati alla rete di proprietà Iliad oppure a quella fornita da Wind Tre.

Se siete in possesso di uno smartphone Android per sapere se siete collegati alla rete diretta Iliad, non dovete fare altro che scaricare l’applicazione gratuita Netmonster, semplicissima da utilizzare già dalla schermata iniziale, subito vi saranno date tutte le informazioni che cercate.

I dati da controllare sono due, l’enb e l’EARFCN:

1)l’enb indica il numero univoco che identifica l’impianto al quale siete collegati. Per capire se siete collegati ad una rete diretta Iliad questo numero inizierà con 1 e sarà composto da sette cifre in totale;

2)l’EARFCN fa parte di un altro valore da controllare e per sapere se siete collegati alla rete Iliad, deve avere un valore di 1500 o 2900, mentre un valore che differisce da questi elencati, significa che siete collegati ad una rete Wind Tre.

Se invece avete un iPhone la procedura è ben diversa, non serve assolutamente scaricare alcuna applicazione, basta digitare il codice *3001#12345#* e cliccare poi su Service Cell Info.

