Iliad, Ho Mobile, Wind Tre: ecco le loro proposte per il 2020

Iliad è sicuramente stato il protagonista del 2019, è considerato il quarto gestore mobile italiano ma che in effetti è molto vicino ai gestori più importanti per tutto il successo avuto. Iliad per questo fine 2019 inizio 2020 non farà alcuna offerta in quanto quella attuale dei 50 Giga è la migliore è la più completa che troviamo sul mercato, e di conseguenza non c’è motivo per cambiarla.

Vediamo quali sono le proposte e offerte dei tre gestori Iliad, Ho Mobile e Wind Tre

Iliad: il 2020 per questo gestore continuerà sulla strada che sta seguendo da un pò di tempo, rendersi indipendente da Wind Tre per ampliare le postazioni con antenne proprie ottenendo già da tempo miglioramenti in ottica della qualità e di conseguenza del servizio offerto. Il successo di Iliad in quest’ultimo anno sarà quello di riconfermarsi e migliorarsi, cosa non facile, e cosa importante aumentare i clienti per far crescere i guadagni, e riuscire a contenere le spese, cosa non facile.

Ho Mobile: è ritenuto il marchio a basso costo di Vodafone vero concorrente di Iliad e cerca in tutti modi di contrastarlo. A Natale lancia l’offerta porta un amico in Ho Mobile, e il premio per chi porta un amico sarà una ricarica di 10 euro, e 5 euro in regalo di una ricarica anche per la persona che entra. L’offerta migliore che propone Ho Mobile ai suoi possibili clienti è proprio quella legata alla provenienza da Iliad in modo che i clienti Iliad non soddisfatti possano scegliere Ho Mobile come valida alternativa.

Wind Tre: è il gestore più penalizzato da quando è comparso Iliad; all’inizio è diventato il numero uno per numero di clienti, ma ormai da due anni è in declino. La bomba si potrebbe compiere con uno stravolgimento totale, un nuovo marchio, anche perché Wind e Tre come marchi separati si contrastano tra di loro. Sono stati registrati tre nuovi marchi e tra questi è possibile che ci possa essere il nuovo nome che Wind Tre vorrà schierare contro Iliad, i possibili nomi sono: Vuala’, Yolo Mobile e Very Mobile.

