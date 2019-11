Iliad: la rete mobile proprietaria diventa sempre più ampia

Iliad continua la sua crescita, ad oggi vanta 4,5 milioni di clienti ed una rete mobile proprietaria sempre più ampia, questi sono i numeri che oggi Iliad snocciola per i suoi successi dopo appena un anno e mezzo dal suo ingresso nel mercato italiano. Grande punto di forza e serietà, oltre alla convenienza, l’impegno a non rimodulare le proprie tariffe come invece fanno di continuo i grandi nomi della telefonia, e per questo Iliad è una perla rara nel panorama italiano in grado di attirare l’attenzione di parecchi utenti.

Vediamo l’ascesa di Iliad come procede

L’ascesa di Iliad è impressionante, nel terzo trimestre del 2019 sono arrivati 700mila nuovi clienti, 530mila nel secondo trimestre e 472mila nel primo trimestre. Per quanto riguarda la rete mobile proprietaria dello stesso operatore, gli obiettivi preposti di 3500 postazioni per fine dicembre si sta avvicinando, siamo a 3100 a fine settembre, 700 installate solo nell’ultimo trimestre. Anche la presenza di Iliad si è fatta abbastanza massiccia, gli Iliad Store sono arrivati in Italia a 14, oltre 200 sono i corner presso GDO e centri commerciali, per un totale in tutta Italia di oltre 700 Simbox.

Tutto questo successo in pochissimo tempo sta creando nel campo della telefonia mobile un certo movimento. Si deve notare che però anche i grandi nomi non stiano facendo poi chissà cosa per attirare i clienti verso di loro, non tanto per le tariffe e le promozioni, ma proprio perché in passato, ma anche nel presente, agli altri operatori è mancata la serietà e la professionalità.

Iliad: guida semplice per verificare se si è connessi alla rete

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest