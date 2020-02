Iliad, l’addio di molti utenti per le promesse non mantenute, scappano tutti da Very Mobile

Le promesse non mantenute dalla società francese con i suoi utenti, con il manifestato disappunto di un buon numero degli utenti, è andata a ribaltare una situazione di dominio di Iliad tutto a favore dell’operatore Very Mobile. Iliad è l’operatore che ha rivoluzionato un po’ tutta la telefonia mobile da due anni a questa parte, e però ad una parte di utenti non è andato giù il fatto di essere stati presi in giro per delle promesse fatte ma non mantenute.

Very Mobile favorito su Iliad dopo le ultime notizie

Iliad con la sua promozione di 7,99 euro\mese con tutto illimitato e 50 Giga di traffico internet è riuscita a portare con se quasi 5 milioni di utenti aumentando nelle ultime variazioni i Giga disponibili all’estero; ma alcune lamentele definite gravi da alcuni utenti, sta portando alla luce un grave problema.

Dopo circa due anni gli utenti possono controllare il traffico residuo o conoscere lo stato dell’offerta solo se consultano l’Area Personale via web, ma con la mancanza ufficiale delle app per Android e iOS sono subentrati molti problemi e disappunti.

Anche perché, fino a poco tempo fa, gli utenti potevano fare affidamento su delle applicazioni che venivano definite tampone segnalate con il robottino verde presente nel Play Store di Google, ma purtroppo, e non se ne conosce il motivo, tutto è scomparso facendo tornare tutto esattamente come era prima.

Questo problema e la relativa mancanza è andata a scatenare non poca la rabbia e il malumore da parte dei clienti Iliad, che dopo un piccolo periodo di riflessione stanno cercando di cambiare gestore, trovando la migliore offerta con Very Mobile, che in vista di queste novità “rischia” di diventare la vera valida alternativa ad Iliad, ma non solo, involontariamente anche agli altri gestori con la sua super offerta di 4,99 euro\mese tutto compreso.

