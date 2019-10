Iliad: le offerte di ottobre e come si passa al nuovo gestore telefonico

Iliad continua a puntare sull’offerta 50 Giga che è una delle più convenienti sul mercato tra tutti i gestori che ci sono sul mercato, così ad ottobre si può scegliere il piano tariffario ha un costo di 7,99 euro al mese avendo minuti illimitati, sms illimitati e 50 Giga di internet, e si può passare facilmente al nuovo gestore telefonico e senza nessun costo extra è attivabile dal sito Iliad, dal sito si potrà effettuare la registrazione della sim, richiedere la nuova sim con la portabilità del proprio numero, e la sim arriverà direttamente a casa tramite corriere.

Le offerte di ottobre

Le offerte di Iliad per quanto riguarda il mese di ottobre sono rappresentati dai seguenti piani tariffari:

Iliad voce, tariffa da 4,99 euro al mese

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Mega di internet

40 Mega in UE

Chiamate internazionali comprese

Servizi accessori tutti compresi nel prezzo

Iliad, tariffa da 7,99 euro al mese

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga di internet

4 Giga in UE

Chiamate internazionali comprese

Servizi accessori tutti compresi nel prezzo

Iliad, tariffa da 6,99 euro al mese

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Giga di internet

4 Giga in UE

Chiamate internazionali comprese

Servizi accessori tutti compresi nel prezzo

Vediamo come si fa a passare ad Iliad

I metodi per passare ad Iliad sono due: il primo, come già abbiamo spiegato all’inizio dell’articolo, direttamente dal sito Iliad. Per il secondo metodo per poter passare ad Iliad, sparsi sul territorio ci sono gli Iliad Store e gli Iliad Corner, non c’è ne sono molti in giro, e questo è uno dei motivi per cui riesce a tenere il prodotto a un prezzo più basso della concorrenza, meno negozi meno tasse meno persone da pagare.

Poi in Italia ha introdotto i simbox, sono praticamente dei totem elettronici con i quali è possibile comprare la sim e richiedere la portabilità, in completa autonomia, senza bisogno dell’intervento del negoziante, basta munirsi dei propri documenti e di una carta, che sia bancomat o carta di credito è uguale per effettuare il pagamento, la macchinetta non fa usare i contanti.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062