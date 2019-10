Iliad: ora la navigazione è illimitata per tutti

Non c’è nessun trucco, ora Iliad offre ai suoi clienti, e per la soddisfazione di tutti loro, la navigazione illimitata per tutti. Molti hanno sottovalutato Iliad, mentre invece tutti quelli che hanno deciso di dare fiducia all’operatore, sono stati ben ricompensati con regali che nessuno si aspettava.

Promesse mantenute e niente rincari, bravo Iliad

Chi ha deciso, nonostante ancora ci siano difficoltà, di rimanere all’operatore francese, ne è stato ripagato, niente rincari, niente rimodulazioni, offerte di comodo e servizi a pagamento, ogni cosa sarà gratuita e lo sarà per sempre insieme alle nuove offerte per le promo Giga 40 e Giga 50. Dopo i tre servizi omaggio, per tutti i clienti c’è un ulteriore bonus cliente, adesso gli operatori big della telefonia tremano e temono il nuovo gestore.

Le offerte e novità del mese di ottobre

Sappiamo che la qualità del segnale Internet è stata sempre molto criticato, ma ora grazie ad un accordo con Wind-Tre che sta dando effetti benefici sul segnale, tanto da spiazzare i rivali, con questo servizio, lo smartphone sarà una saetta anche con le operazioni online più pesanti. Da dire ancora, che il 4G PLus, non richiederà spese aggiuntive come chiedono i big Tim e Vodafone, l’alta velocità gratuita è ferma a 150 Mbps.

Con il 4G senza limiti, il cliente non incontrerà nessun ostacolo nel guardare film e serie TV su Netflix o ascoltare musica online con la propria offerta Iliad. Dove non è prevista un’antenna Iliad, ci arriva il segnale ottimizzato della rete Wind, ultimamente Wind ha potenziato la propria rete arrivando a garantire la Super Rete 4.5G, specie nel centro e sud Italia.

Iliad, qual è l’app da scaricare: facciamo chiarezza

