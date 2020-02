Iliad, particolare sconto per chi vuole acquistare un iPhone XS

Che Iliad nei quasi due anni che si trova in Italia abbia fatto dei passi da gigante, questo lo sappiamo tutti, sono migliorati i segnali anche perché si è messa quasi in proprio, le offerte che propone sono le migliori in assoluto come qualità/prezzo rispetto agli altri gestori e per finire uno dei servizi più apprezzati dagli utenti la vendita degli smartphone e in particolare agli iPhone.

Iliad, occasione da non perdere per l’acquisto di un iPhone XS

Iliad propone la grande offerta e la grande possibilità di uno sconto di euro 270,00 per tutti gli utenti che vogliono acquistare un iPhone XS, e semplice poterlo fare, basta attivarsi attraverso il sito ufficiale di Iliad e acquistare un recente modello Apple, non è necessario, come pretendono e impongono gli altri operatori, di associare l’acquisto dello smartphone al proprio piano tariffario ricaricabile.

Gli utenti Iliad hanno una possibilità di sconto cash sul prezzo di listino di uno smartphone iPhone di ultima generazione, infatti il telefonino che Iliad offre in questo momento è l’iPhone XS. Il prezzo pieno di questo smartphone è di 1059,00 euro nella colorazione Space Gray, con 64 Giga di memoria ad un prezzo di 789,00 euro, quindi con uno sconto eccezionale di 270,00 euro.

Questa promozione, e anche questa risulta una novità e diventa una proposta eccezionale, e che viene applicata sia per chi acquista in un’unica soluzione, sia per chi l’acquisto lo fa a rate, non cambia nulla.

Chi decide di acquistare a rate l’iPhone XS dovrà inizialmente pagare una rata iniziale di euro 219,00, a cui poi si vanno ad aggiungere trenta rate mensili da 19,00 euro ognuna.

Per chi deve cambiare il telefonino e deve optare per un telefono di un certo livello, questa super offerta che propone Iliad non è da scartare, lo sconto è ottimo e anche il sistema di pagamento può essere alla portata di tutti.

