Iliad: problemi di rete, offerte novembre, portabilità, consegna sim, cambio gestore, Faq aggiornate

Sono arrivate in redazione molte domande sul gestore telefonico Iliad e come risolvere i vari problemi. Abbiamo cercato di rispondere a tutti; ci teniamo a precisare che non siamo Iliad, ma un sito d’informazione che aggiorna i suoi lettori sulle novità di tutti gli operatori telefonici e, quando possibile, rispondiamo alle vostre domande.

Promessa ai clienti di vecchia data

Oggi ho letto che ILIAD non ha mantenuto la promessa ai clienti di vecchia data PRIMIS …di poter accedere le offerte varie fatte successivamente con 40 /50 giga A quando la possibilità?

Risposta: Salve. Ad oggi Iliad non ha ancora reso possibile il cambiamento del piano di abbonamento per una sim già attivata. Non abbiamo notizie sul quando questa novità arriverà. Buona giornata.

Chiamate internazionali

Salve, volevo sapere se io posso fare chiamate internazionali gratuite dal mio numero?! Tipo verso Slovacchia o usa?

Risposta: Salve. Le tariffe variano da zona a zona. Può trovarle nei moduli della sua offerta. Le allego il piano tariffario dell’offerta da 7,99 euro: http://www.iliad.it/docs/prezzi-799.pdf

Buona giornata.

Non riesco a chiamare ne ricevere chiamate

1) Qualcuno può dirci cosa si può fare per risolvere il problema

Non riesco ne ha chiamare né ricevere chiamate …….

Quando tempo bisogna aspettare per risolvere il problema siamo senza linea

2) Ho problemi ha chiamare devo sempre spegnere e accendere il telefono

3) Buon giorno, nell’ultimo mese continuo avere problemi di non linea. Vi ho contattato e attualmente sono in 3G perché in 4G non mi funziona internet e non ho la linea, si può migliorare? Visto che per esigenze personali ho il cellulare che deve funzionare 24h su 24h. Grazie mille per l’attenzione attendo un vostro riscontro

4) A volte il telefono non riceve telefonate e né li fa fare esce la scritta non predisposto per chiamate vocale lo riavvio e va bene per un poco la stessa cosa. Come mai solo con iliad lo fa

5) Inserita SIM. Non funziona mi dà solo chiamate SOS????

Risposta: Salve. Non siamo a conoscenza di malfunzionamenti o disagi. Potete contattare il servizio clienti Iliad per avere maggiori informazioni al numero 177 e controllare se nelle vostre zone ci sono degli interventi in corso.

Buona giornata.

Iliad: ancora 6 regioni senza copertura

Iliad: guida semplice per verificare se si è connessi alla rete

Offerte di novembre

Che offerte ci sono su iliad da novembre sia ricarica che attivazione x favore me lo potresti dire grazie.

Risposta: Salve. Le offerte sono rimaste le stesse di ottobre con l’unica differenza che l’offerta da 6,99 euro non è più attivabile. Il costo di attivazione della sim è sempre del complessivo di 18 euro per l’offerta da 7,99 euro (sim + prima ricarica). Può trovare l’articolo qui:

Iliad: le offerte di ottobre e come si passa al nuovo gestore telefonico

Buona giornata.

Portabilità Iliad

Mi scusi ma in un negozio non si può fare la portabilità illiad?

In un distributore non so come fa

Risposta: Salve. Certo, in qualsiasi negozio o distributore Iliad.

Buona giornata.

Scheda Iliad consegna a pagamento?

Come avere una scheda iliad, si può fare tramite corriere e pagamento alla consegna

Risposta: Salve. La SIM Iliad può essere richiesta online sul sito Iliad.it (spedizione tramite corriere, pagamento anticipato) oppure fisicamente in un negozio autorizzato o ai distributori Iliad.

Non pensiamo sia possibile il contrassegno. Può saperne di più contattando il servizio clienti Iliad.

Buona giornata

Utenti Iliad in Kena

Buongiorno, vorrei sapere promozione con 70 g da che telefoni provenienti

Anche Wind

???

Quello 5,99

Vorrei sapere se da Wind posso passare kena mobile

Con i 70 g a 5,99

Risposta: Salve. La portabilità per l’offerta da 5,99 euro di Kena è sottoscrivibile solo da utenti Iliad, PosteMobile e altre compagnie virtuali. Wind non è inclusa.

Buona giornata.

Non abbiamo contatti diretti con i gestori

Poi eventualmente fate capire a tutti gli utenti Vodafone perché avete cambiato le ricariche…senza messaggi in anticipo e senza possibilità di scelta….io non voglio i 3 giga in più io voglio 10 euro di ricarica come io ricarico………..ho già avvisato la Federconsumatori per questo ennesimo abuso da parte delle compagnie telefoniche e continuerò ad avvisarli sino a quando qualcosa cambierà……vergognatevi………sempre sulla pelle dei consumatori……….

Risposta: Salve. Siamo un sito d’informazione, non abbiamo contatti o legami con alcun operatore telefonico da lei citato. Può contattare il loro servizio clienti e chiedere i dovuti chiarimenti

Buona giornata.

Parcheggio a pagamento con Iliad

Buongiorno, per caso, sapete perché con Iliad non è possibile usufruire dei servizi di parcheggio con pagamento via SMS?

Risposta: Salve. Non ne abbiamo idea, ci dispiace. Può chiedere al servizio clienti Iliad, magari le potranno dire di più.

Buona giornata.

Iliad: dubbi e criticità su giga illimitati, costi nascosti e tant’altro, Faq aggiornate

