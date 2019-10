Iliad, qual è l’app per scaricarla: facciamo chiarezza

Avete deciso di cambiare gestore e avete acquistato una SIM Iliad, completata l’attivazione della linea e fatta la tua prima configurazione dello smartphone, hai tentato di scaricare l’app ufficiale, ma le tue ricerche non hanno dato alcun risultato. Allora andiamo a vedere tutte le applicazioni ufficiali di Iliad e come installarle sul telefonino, come monitorare i consumi, visualizzare il credito residuo e gestire il dettaglio delle tue offerte, operazioni per le quali non c’è bisogno di installare alcuna applicazione.

Le applicazioni di Iliad: impariamo ad usarle

1) Informazioni preliminari: premessa, la compagnia telefonica francese ha scelto di non creare un’applicazione per la gestione della propria offerta, né per dispositivi Android, né per iOS. Per sopperire a questo è semplice, basta accedere all’aria personale di Iliad tramite browser, così facendo, è possibile gestire la propria offerta con un solo tap, senza installare alcuna applicazione e occupare spazio sul dispositivo. Se hai uno smartphone Android, Iliad ha messo a disposizione dei suoi clienti un’app per la configurazione automatica dello smartphone con i parametri di accesso ai servizi Iliad e un’applicazione per gestire la segreteria telefonica. Per chi ha intenzione di passare ad Iliad, è stata creata un’app per recuperare il codice seriale della SIM in uso e verificare la portabilità del proprio numero. Per chi ha un iPhone, non esiste alcuna app ufficiale prodotta da Iliad.

2) Come scaricare app Iliad per Android: la compagnia francese ha messo a disposizione dei suoi clienti tre diverse applicazioni ufficiali, vediamo quali:

a) Portabilità seriale sim, permette di facilitare la portabilità del proprio numero telefonico ed è dedicata agli utenti che desiderano attivare un offerta Iliad, e installando l’app in oggetto, si recupera facilmente il numero di serie della SIM necessario per cambiare operatore.

b) Mobile config, consente di configurare il proprio smartphone inserendo automaticamente i parametri di accesso ai servizi Iliad nelle impostazioni di rete del telefono.

c) Segreteria Visiva Iliad, è l’app ufficiale di Iliad per la gestione della propria segretaria telefonica, consente di ascoltare i messaggi ricevuti e consente di cancellare o archiviare messaggi già ascoltati.

Detto tutto questo, per scaricare quello di tuo interesse, prendi il tuo smartphone, avvia il Play Store premendo sulla sua icona, digita il nome dell’applicazione da scaricare nel campo di ricerca e premi sul pulsante cerca. Individuata l’app di tuo interesse, fai tap sulla sua icona e premi sul pulsante installa, attendere che la barra d’avanzamento raggiunga il 100% e premi sul pulsante apri. Purtroppo risposta negativa la si ha nel chiedere un’applicazione che ti consenta di gestire la propria linea Iliad, non esiste, puoi accedere alla tua area personale tramite browser collegandoti alla rete 3G/4G, se per te questa è una valida opzione, avvia Chrome e collegati alla sezione dell’area personale del sito ufficiale Iliad, inserisci il nome da associare alla scorciatoia, ti verrà confermata l’avvenuta creazione della scorciatoia con cui potrai accedere alla tua area personale per verificare consumi, conoscere credito residuo, cambiare offerta Iliad, effettuare una ricarica e altro.

3) Come scaricare app Iliad su iPhone: per quanto riguarda iPhone, Iliad non ha ritenuto necessario creare alcuna applicazione, per questo per passare ad Iliad e recuperare il numero di serie della propria sim, è sufficiente accedere alle sezioni Generali e Info delle impostazioni Ios. La stessa cosa vale per l’accesso all’area personale Iliad, è sufficiente creare una scorciatoia in home screen al sito del gestore, per farlo basta avviare Safari collegandoti al sito ufficiale di Iliad e selezionare l’area personale, fare tap sull’icona e premere sull’opzione aggiungi a home, poi assegna il nome nel campo apposito e premi su aggiungi.

4) In caso di dubbi o problemi: se vuoi delle maggiori informazioni e chiarimenti sulle applicazioni Iliad, puoi accedere alla sezione assistenza del sito internet dell’operatore, per procedere avvia il browser installato sul tuo dispositivo, collegati alla pagina principale del sito Iliad e seleziona l’opzione Assistenza collocata nel menù in alto.

