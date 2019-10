Iliad seppellisce i costi nascosti: vediamo di cosa stiamo parlando

Iliad non perde occasione per rompere gli schemi strappando un sorriso e ironizzando sui grandi cambiamenti di trasparenza e chiarezza festeggiando la settimana di Halloween con un’attività di comunicazione dedicata e seppellisce i costi nascosti.

Vediamo di cosa stiamo parlando dicendo seppellire i costi nascosti

Iliad, sfruttando il periodo di Halloween tra lapidi, scheletri e pipistrelli, ha seppellito tutti i costi nascosti, le rimodulazioni e i vincoli a vantaggio degli utenti per stabilire un rapporto basato sulla fiducia e sulla chiarezza.

In prossimità di tutti gli Iliad Store e sui marciapiedi delle città in Italia compariranno le lapidi in un’operazione che integra lo street marketing con altri canali online e offline, che sancisce con Iliad ufficialmente il vecchio mondo dei costi nascosti celebrando la nascita di un nuovo modello trasparente, semplice e senza vincoli.

Iliad ha sempre giocato un pò con i suoi utenti, ha mostrato di divertirsi con molta complicità sempre con un linguaggio ironico, infatti ha sempre coinvolto e richiamato gli utenti con dei video animati negli Iliad Store e con una linea editoriale per i canali social del brand.

La società Iliad ormai sta riuscendo a conquistare molto utenti e strapparli alla concorrenza, negli ultimi tempi ci sono anche grossi cambiamenti e miglioramenti per quanto riguarda il segnale sia di ricezione telefonica che per quanto riguarda il segnale internet.

