Rassegna stampa oggi 2 agosto 2019 su: Decreto Crescita e imposta di Bollo; Pensione anticipata e contributi utili in qualsiasi modo versata; Acquisto auto con legge 104; Proroga imposte 2019; Donazione beni immobili ai figli; Congedo legge 104; Rottamazione cartelle esattoriali ancora tempo per pagare; Fattura elettronica sanzione e sconto ecobonus, tutte le novità della giornata.

Decreto Crescita e imposta di bollo

Nel Decreto Crescita vengono stabiliti i criteri dell’imposta di bollo in vigore dal 1° gennaio 2020. La normativa chiarisce le sanzioni e il calcolo da fare con le nuove applicazioni. Tutte le informazioni in quest’articolo: Decreto Crescita 2019: ecco le ultime novità sull’imposta di bollo

Pensione anticipata Quota 100 e contributi

Pensione anticipata Quota 100 e contributi utili al pensionamento in qualsiasi forma versati, lo dice la circolare Inps n. 11/2019. Purtroppo, non è sempre così, l’ente non accetta la contribuzione versata all’estero. In quest’articolo alcuni chiarimenti in merito: Pensione anticipata e contributi validi a qualiasi titolo, non è sempre così

Acquisto auto con legge 104: problemi con il concessionario

Acquistare un auto con legge 104 permette di pagare l’IVA agevolata al 4 per cento e di poter fruire di una detrazione del 19 per cento sull’intero costo dell’auto entro un certo tetto. Anche avendo i requisiti, molte volte il concessionario si rifiuta di accettare il verbale legge 104. Abbiamo trattato l’argomento in quest’articolo, chiarendo tutti gli aspetti: Acquisto auto con legge 104: il concessionario non si può opporre

Proroga imposte 2019: il nuovo calendario

La risoluzione n.71/E del 1° agosto 2019 dell’Agenzia dell’Entrate ha introdotto il nuovo calendario per il pagamento delle imposte per chi si ricorre alla proroga imposte del 30 settembre 2019 per il versamento delle imposte IRAP e IVA. Leggi qui tutte le nuove scadenze: Proroga imposte 2019: nuovi criteri di rateizzazione per le imposte Irap e Iva

Donazione beni immobili ai figli

Continuano i dubbi su come funziona la donazione e la possibilità degli eredi di intervenire giuridicamente impugnando il testamento. La legge è molto chiara in merito e precisa che se il donante non rispetta la quota legittima l’atto di donazione potrebbe essere impugnato entro un determinato numero di anni. Abbiamo trattato l’argomento in quest’articolo: Donazione beni immobili ai figli: entro quanto i coeredi possono impugnarla?

Congedo straordinario legge 104: la residenza e svolgimento lavorativo

Abbiamo trattato la distinzione di permessi e congedo legge 104 distinguendo quando è richiesto l’obbligo della residenza e quando lo svolgimento lavorativo: Legge 104 e congedo straordinario: quando è richiesta residenza e non svolgimento di lavoro?

Rottamazione cartelle esattoriali: ancora tempo per pagare

Rottamazione cartelle esattoriali, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con una nota del 1° agosto 2019, ha affermato che i versamenti omessi o carenti entro la scadenza del 31 luglio 2019, per la prima o unica rata della rottamazione-ter, possono essere sanati entro lunedì 5 agosto 2019, senza perdere i benefici della pace fiscale. La notizia completa qui: Rottamazione cartelle esattoriali: la scadenza del 31 luglio si può pagare entro il 5 agosto

Fattura elettronica: sanzioni e sconto ecobonus

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2019 ha fornito importanti chiarimenti operativi in merito alla moratoria delle sanzioni sulla fattura elettronica, applicabile per il primo semestre del 2019, qualora la fattura stessa sia regolarmente emessa entro il termine della liquidazione periodica dell’Iva. Inoltre, L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 31 luglio 2019, numero 660057, ha reso operativa la possibilità per i contribuenti di ottenere uno sconto in fattura a fronte della cessione della detrazione per interventi antisismici e di riqualificazione energetica. Leggi qui la notizia: Fattura elettronica: sanzioni e sconto con ecobonus, le novità