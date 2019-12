Imu e Tasi: cambiano importi e modalità, le novità nella legge di Bilancio 2020

La scadenza attuale di Imu e Tasi è il 16 dicembre2019, il pagamento avviene con F24 e dovrà essere versato il saldo Imu e Tasi per il 2019. Tantissime novità nella nuova legge di Bilancio 2020 che prevedono cambiamenti in vigore dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021; vediamo di cosa si tratta.

Imu e Tasi: le novità nella legge di Bilancio 2020

Se sarà confermata l’attuale versione della legge di Bilancio, sarà l’ultima volta del versamento separato, visto che le due imposte dovrebbero essere unite. Oltre alla scadenza di lunedì 16 dicembre, nello stesso mese va ricordato che entro il 31, dovrà inviare le dichiarazioni IMU e Tasi, per i soggetti che hanno effettuato variazioni nel 2018.

Novità anche per il 2021

Novità in corso in vigore dal 1° gennaio 2021, la normativa prevede che, i contribuenti dovranno continuare a leggere le delibere (redatte in forma libera) dei Comuni per determinare le aliquote; successivamente, dovrebbero essere inserite in un’applicazione del Portale del federalismo fiscale, che genererà un “prospetto” delle aliquote, che dovrebbe essere più leggibile.

Insomma, tanti cambiamenti ma le imposte restano e aumentano, cambia la forma, l’aspetto ma l’imposizione fiscale è quella.

Chi è obbligato a far fronte alla scadenza del 16 dicembre 2019?

Sono obbligati al pagamento dell’Imu e Tasi coloro che posseggono un immobile, sono esenti coloro che utilizzano l’immobile come abitazione principale L’unica eccezione di pagamento per l’abitazione principale è prevista sulle case di lusso. Anche le pertinenze (garage, cantine, ecc.) seguono lo stesso andamento dell’immobile, quindi se esente l’immobile sono esenti anche le pertinenze. Bisogna fare attenzione, in quanto sono agevolabili al massimo 3 pertinenze.

