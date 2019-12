In arrivo i saldi invernali: quando inizieranno in tutta l’Italia?

Finalmente sono passati questi giorni di Natale caratterizzati dalla ricerca sfrenata del regalo perfetto da fare ad ogni parente ed amico. Possiamo riposarci, o no? La bella notizia è che dopo tutto quel darsi da fare per cercare il regalo per tutti, possiamo dedicarci a noi e spendere per noi grazie all’arrivo dei saldi invernali. I saldi non iniziano per tutti nella stessa data, ma essa varia da regione a regione. Scopriamo di seguito quali sono le date di inizio dei saldi invernali di questo 2020.

Saldi invernali in tutta l’Italia: quando iniziano in ogni regione?

Iniziamo dall’Abruzzo, dalla Calabria, dalla Lombardia e dalla Campania dove i saldi inizieranno il 4 gennaio prossimo e termineranno nel giorno del 3 marzo, stessa cosa per Puglia e Toscana.

Poi è la volta della Basilicata dove i saldi dureranno dal 2 gennaio al 2 marzo.

Passiamo all’Emilia-Romagna, all’Umbria, alla Sardegna e al Molise: anche qui l’inizio dei saldi è previsto in data 4 gennaio e dureranno solo 60 giorni.

Anche nella regione del Lazio l’inizio è previsto per il 4 gennaio, ma dureranno solo sei settimane a partire da quella data.

In Liguria i saldi invernali partiranno dal 4 gennaio e dureranno fino al 17 febbraio.

Nelle Marche ci si potrà dedicare allo shopping sfrenato dal 4 gennaio fino al primo marzo.

In Piemonte anche qui l’inizio dei saldi ricade nel giorno 4 gennaio e dureranno solo otto settimane da quella data.

In Veneto partiranno anche qui dal 4 gennaio e dureranno fino alla data del 28 febbraio, mentre nel Friuli Venezia Giulia certa è la data di inizio, cioè il 4 gennaio, ma ancora sconosciuta è la data di fine.

Infine, passiamo alla Sicilia dove si partirà a fare shopping dalla data 2 gennaio fino alla data del 15 marzo.

Arriviamo in Valle d’Aosta dove i saldi di questo periodo invernale inizieranno il 2 gennaio e dureranno 60 giorni.

Discorso a parte meritano la provincia Trento dove i saldi sono previsti per tutto l’anno a meno che il CamCom non cambi idea, mentre nella provincia di Bolzano i saldi varieranno in base ai distretti.

In tempi come questi dove l’acquisto viene fatto soprattutto online, i commercianti non navigano in acque molto dolci.

E’ bene quindi che i saldi inizino in tempi più recenti e che durino un bel po’ così da cambiare la situazione economica italiana e progredire verso qualcosa di nuovo.

