In Italia arriva il braccialetto che ti dà la scossa se compri o mangi troppo

Dite addio allo shopping sfrenato e al cibo eccessivo che non vi fa bene. Avete provato ogni sistema per dire addio al troppo, ma non ci siete riusciti. In vostro aiuto arriva Pavlok, il braccialetto che dti dà la scossa se osi troppo e che potrebbe essere la soluzione che fa per voi. In realtà, la sua funzione non è solo indicata al mangiare o allo spendere troppo, questo braccialetto può essere usato contro ogni cattiva abitudine. Vediamo di cosa si tratta.

Basta al cibo di troppo e allo shopping sfrenato grazie al braccialetto che ti dà la scossa

Il nome di questo particolare braccialetto è Pavlok, ed ha il compito giusto ma severo di darvi la scossa quando si spende troppo in shopping e quando si mangia davvero tanto.

Ma come fa un oggetto simile a sapere cosa stiamo facendo?

In pratica, la cattiva abitudine da combattere va impostata tramite un’app da scaricare, e dopo il braccialetto può essere usato in funzione manuale o automatica.

Ecco un esempio pratico: se siete degli spendaccioni potete collegare Pavlok al vostro conto e se si supera il limite di spesa fissato, il braccialetto invierà in prima battuta un avvertimento di stop sul vostro smartphone.

Ma questo no mi basterà e quindi si passa alle maniere forti: una scossa da 350 volt in modo tale da farvi passare definitivamente la voglia.

Questa funzione ha anche una valenza psicologica dato che nel cervello ci sarà un’associazione negativa e sgradevole rispetto a quella specifica azione ogni volta che ci sarà la scossa.

Gli ideatori sono un team di ingegneri della Behavioral Technology di Salt Lake City (Utah), ed essi ritengono sufficienti 3-4 giorni con questo braccialetto per togliersi definitivamente la voglia di fare quello che non si deve.

Il braccialetto è disponibile in Italia, e parlando di conti ammonta attorno ai 370 euro, ma si scende a 199 dollari invece negli Stati Uniti.

