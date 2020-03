In Messico strano avvistamento di un UFO, ecco il video

Un video condiviso da un testimone oculare mostra quello che sembra essere un UFO di colore nero che sorvola una città del Messico centrale. Secondo un esperto, l’UFO potrebbe essere una nave aliena che stava conducendo test sulla vita nella Terra. Il filmato dell’avvistamento è stato condiviso via YouTube dall’utente Megari Sheep. La clip, che dura solo circa 40 secondi, presenta un oggetto di colore scuro che sorvola le case. Secondo l’autore del caricamento, l’oggetto volante non identificato è stato avvistato sulla città di Santiago de Querétaro, nel Messico centrale.

Il video mostra lo strano oggetto che si muove a un ritmo costante mentre segue un movimento verso il basso. L’autore del video ha notato che l’oggetto sembrava un “Vochito”, che è un gergo locale è il nome che viene dato alla Volkswagen Maggiolino in Messico. Dopo aver esaminato il video, Scott Waring del blog centrato sugli UFO ET Data Base ha notato che l’oggetto potrebbe essere una nave aliena. Sulla base del percorso effettuato nel cielo, Waring crede che la presunta nave aliena stesse studiando la flora locale.

Sebbene la natura esatta dell’oggetto nel video non sia ancora chiara, un utente di YouTube ha notato che assomiglia ai droni telecomandati realizzati dalla società DJI. Questo potrebbe servire come una possibile spiegazione per lo strano oggetto. Inoltre, a differenza di altri avvistamenti UFO, l’oggetto nel video non si muoveva in modo irregolare. Invece, si muoveva lentamente mentre scendeva, in maniera simile a come un drone si prepara ad atterrare.

