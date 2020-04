In pensione a 58 anni senza fondo, quali possibilità?

Abbiamo parlato spesso di andare in pensione a 57 anni con solo 20 anni di contributi, ma questa misura non è per tutti, bisogna avere particolari requisiti. Ci è arrivata la mail di un lettore che ha 58 anni e ci chiede se può aderire a questa misura, scopriamolo insieme.

Pensione a 58 anni con 30 anni di contributi

Salve, ho 58 anni, disoccupata da maggio 2019 con 30 anni circa di contributi, ho aderito tempo fa al fondo cometa più di 5 anni e siccome causa chiusura aziendale ho preso il Tfr del fondo Cometa concludendo il rapporto con il fondo stesso. Posso andare in pensione anticipata anche io non avendo ora nessun fondo?

Grazie mille

Requisiti per accedere alla RITA

Come più spesso riportato nei nostri articoli anticipare il pensionamento con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata si può considerare una valida alternativa quando si ha accumulato un cospicuo montate contribuivo. Questa misura permette di percepire una rendita fino al raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

La Rita rappresenta una misura innovativa e unica, e al momento è l’unica che permette il pensionamento con 5/10 anni di anticipo dall’età pensionabile con solo 20 anni di contributi.

Pensione e requisiti RITA

Anticipo massimo di 5 anni

• Cessazione del rapporto di lavoro (autonomo o dipendente)

• Non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dal 2020 a 62 anni)

• Requisito contributivo minimo di 20 anni

• 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Anticipo massimo di 10 anni

• Inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del lavoro)

• Non più di 10 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dal 2020 a 57 anni)

• Requisito contributivo minimo di 20 anni

• 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Per approfondire: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

Conclusioni

Detto questo, se lei ha già utilizzando il fondo Cometa non può fare domanda per questa misura, in quanto la rendita si basa proprio sul capitale accumulato nel tempo, se lo ha preso non ha più capitale.

A 58 anni non ci sono misure che permettono di andare in pensione tranne la RITA a cui non può accedere.

Ci sono altre misure, ma hanno tutte requisiti particolari e prevedono un’età anagrafica di 64 anni.

Conviene aspettare comunque la prossima riforma pensione per vedere quali saranno i cambiamenti.

