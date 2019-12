In pensione a 64 anni: una possibilità non per tutti

Abbiamo parlato in diversi articoli della possibilità di accedere alla pensione anticipata con 64 anni di età e soltanto 20 anni di contributi grazie alla pensione anticipata contributiva. Purtroppo a misura non è fruibile da tutti i lavoratori ma soltanto da quelli che rispondono a determinati e stringenti requisiti, non solo contributivi ed anagrafici. Vediamo cosa prevede la misura in questione.

Pensione a 64 anni

Una nostra lettrice ci scrive:

Quando posso andare in pensione..sono insegnante di Scuola infanzia ..di ruolo dal 1999-2000 con tre anni di pre ruolo.Sono nata nel 1956.

La pensione anticipata contributiva prevede la possibilità di un pensionamento anticipata per coloro che hanno 64 anni di età, almeno 20 anni di contributi e uno storico contributivo che inizia dopo il 1 gennaio 1996. Ma non basta. La pensione, infatti, è accessibile solo a coloro che riescono ad avere un assegno pensionistico di un determinato importo.

I requisiti di accesso alla pensione anticipata contributiva sono:

almeno 64 anni di età

almeno 20 anni di contributi

nessun contributo versato prima del 1 gennaio 1996

importo dell’assegno pensionistico di almeno 2,8 volte il minimo INPS

Nel suo caso, quindi, se con il preruolo non ha contributi versati prima del 1 gennaio 1996 (e non ha contributi versati prima di tale data in nessun altro modo) e se il calcolo del suo assegno pensionistico porta ad avere un importo pari ad almeno 2,8 volte il minimo INPS al compimento dei 64 anni può accedere alla pensione anticipata contributiva.

Se non rientra nella misura, purtroppo, l’unica alternativa di pensionamento è attendere il compimento dei 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia poichè con soli 23 anni di contributi non esiste alcuna altra misura che le consenta di accedere alla quiescenza soprattutto in vista del fatto che dal prossimo anno non sarà più in vigore neanche l’Ape volontario.

