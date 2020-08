Per accedere alla pensione anticipata prevista dalla legge Fornero, sono necessari 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. Fermo restando che i contributi validi per il raggiungimento di tale requisito sono tutti quelli versati a qualsiasi titolo, almeno 35 anni di contributi devono essere raggiunti senza considerare la contribuzione figurativa versata per la malattia e la disoccupazione indennizzata.

Pensione anticipata con contributi volontari

Un lettore crive per chiedere:

Buongiorno, per accedere alla pensione anticipata mi mancano due anni, vorrei farne solo uno pagando il secondo. A chi devo rivolgermi? Grazie mille

Come anticipato in apertura, quindi, i contributi necessari per accedere alla pensione anticipata possono essere versati a qualsiasi titolo e quindi possono essere utilizzati contributi figurativi, da riscatto, obbligatori, da ricongiunzione e anche i contributi volontari.

Quello che lei propone di fare, quindi, è una cosa lecita e può, quindi, lavorare per altri 12 mesi e versare, poi, i restanti 12 mesi di contributi mancanti per il raggiungimento del requisito richiesto con la prosecuzione volontaria.

Può chiedere autorizzazione al versamento dei contributi volontari direttamente all’INPS ma deve farlo non appena smette di lavorare poichè tale autorizzazione viene concessa solo a chi ha cessato l’attività lavorativa (e a chi lavora con contratto part time e non ha tutte le settimane dell’anno coperte da contribuzione). Per presentare domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria può farsi assistere anche da un centro di assistenza fiscale (CAF) o da un professionista abilitato; può, se lo desidera, anche presentare domanda in autonomia se in possesso delle credenziali di accesso al sito dell’INPS.

In ogni caso i versamenti volontari avvengono con cadenza trimestrale (ed è possibile coprire 6 mesi precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione se questi sono scoperti da contribuzione volontaria).

Nel frattempo, visto che per altri 12 mesi ha intenzione di continuare comunque a lavorare, può con calma rivolgersi ad un CAF per farsi spiegare come procedere non appena cessa l’attività lavorativa.

