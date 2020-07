Andare in pensione a 60 anni non è impossibile ci sono alcune misure pensionistiche che lo permettono e fanno parte delle pensioni news del 2020. Si tratta della quota 41 e della pensione anticipata che entrambe non prevedono il requisito anagrafico. Dopo la Riforma pensione Fornero tutto è cambiato e innalzamento del requisito anagrafico a 67 anni per la pensione di vecchiaia con un minimo di 20 anni di contributi e difficile d’accettare. Molti i lavoratori che preferiscono accettare uscite anticipate anche con penalizzazioni sull’assegno. Con la Quota 100 che prevede 62 anni di età e 38 anni di contributi valida fino al 31 dicembre 2020, si è cercato di ridurre questo divario, anche se comunque limitante per il requisito contributo alto. In quest’articolo esaminiamo le due misure che permettono di uscire dal lavoro a prescindere dall’età anagrafica, rispondendo ad un nostro lettore.

In pensione a 60 anni: le possibilità

Un lettore su Facebook ci ha scritto: “Ho 60 anni di età e vorrei andare in pensione ho circa 39 anni di contributi. Volevo andare con quota 100 ma se la tolgono non riesco perché manca l’età. La ringrazio per la risposta”.

Le due alternative che permettono l’accesso alla pensione a prescindere dall’età anagrafica sono la quota 41 e la pensione anticipata, entrambe con requisiti stringenti.

Quota 41

La Quota 41 prevede che il lavoratore abbia maturato almeno un anno di contributi prima del diciannovesimo anno di età, oltre al lavoro precoce richiede:

41 anni di contributi;

il lavoratore si deve trovare in una di queste quattro tutele: disabili con una percentuale del 74%; lavoratori che assistono almeno da sei mesi un familiare con handicap grave; lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro e hanno finito di percepire l’indennità di disoccupazione (Naspi) da circa tre mesi; i lavoratori che svolgono mansioni usuranti e gravose.

È prevista una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Pensione anticipata

Bisogna maturare un requisito contributivo di 42 e 10 mesi per uomini e 41 e 10 mesi per le donne a prescindere dall’età anagrafica. Anche in questa misura è prevista una finestra di uscita di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per entrambe le misure deve attendere la maturazione del requisito contributivo e l’assegno è calcolato con lo stesso sistema, per maggiori informazioni: Calcolo pensione anticipata e contributi utili nel 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube