In pensione con 64 anni di età: vediamo come e per chi

Il pensionamento a 64 anni è possibile con diverse misure, una delle quali è la pensione anticipata contributiva che richiede soltanto 20 anni di contributi versati ma è limitata solo a coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995. Esistono poi possibilità con Ape Volontario e Ape sociale, vediamo a che condizioni e per chi è aperto l’accesso e fino a quando.

Pensione a 64 anni

Un nostro lettore ci chiede:

Salve. Vorrei sapere se è possibile andare in pensione ho 64 anni circa 30 di contributi sono invalido civile al 75x 100 .in attesa vs risposta cordiali saluti

Non potendo accedere alla pensione anticipata contributiva (aperta ad oggi solo per coloro che possiedono un massimo di 23 anni di contributi, avendo iniziato a lavorare il 1 gennaio 1996) avendo iniziato a lavorare prima del 1996, le restano come opzioni di uscita dal mondo del lavoro solo l’APe volontario (oneroso per il richiedente) e l’Ape sociale.

Essendo, poi, lei invalido al 75% potrebbe accedere all’Ape sociale in qualità di lavoratore invalido con i seguenti requisiti richiesti:

almeno 63 anni di età (requisito posseduto)

almeno 30 anni di contributi (requisito posseduto)

invalidità pari o superiore al 74% (requisito posseduto).

Essendo l’Ape sociale in scadenza il 31 dicembre 2019 (e non sapendo se la misura sarà prorogata o resa strutturale) il mio consiglio è, possedendo i requisiti di accesso, presentare domanda di riconoscimento del beneficio quanto prima per riuscire a rientrare al più presto al pensionamento con questa misura.