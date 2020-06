Esiste una particolare forma di pensione che permette di accedere ad una rendita cinque anni prima dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia percependo un assegno fino alla maturazione dei requisiti. La misura di cui parliamo è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) che è unica nel suo genere e fa parte del nostro sistema previdenziale inclusa nelle pensioni news del 2020.

In pensione con l’assegno anticipato tramite i fondi pensione

In pensione con l’assegno come ponte fino al raggiungimento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, è possibile con la RITA, ma bisogna avere particolari requisiti, nello specifico per l’anticipo di cinque anni i requisiti sono:

Cessazione del rapporto di lavoro (autonomo o dipendente)

Non più di cinque anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia

Requisito contributivo minimo di 20 anni

Almeno 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare

Per approfondire l’argomento, consiglio di consultare la nostra guida: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

Fondamentale è aver aderito per tempo ad un fondo pensione, più è alto il montante versato nel fondo maggiore la possibilità di percepire una rendita alta.

Inoltre, rispetto alle altre misure la RITA non ha finestre mobili, viene corrisposta al momento dell’accettazione della richiesta e viene corrisposta del fondo pensionistico fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, nel 2020 è di 67 anni.

La rendita sarà erogata in modo frazionato in tutto o parte a scelta dell’iscritto, del capitale previdenziale accumulato.

Nel caso di richiesta parziale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, rispetto alla posizione residua operano le norme ordinarie (possibilità di contributi riscatti, volontaria, anticipazione e prestazioni).

Pensionamento con la rendita

Un lettore ci scrive: “Sono autista di autobus dal 1981 al 2001 autoferrotranviere, poi anni successivi sempre autista bus però n.c.c siccome ho versato nei fondi speciali per 20 anni posso richiedere la pensione Rita, grazie”

Il fondo speciale di cui parla è diverso dai fondi pensione che permettono di accedere alla Rendita Integrativa Temporale Anticipata, regolati da Covip in vigore dal 2018. Quindi, lei può accedere a questa misura solo se ha aderito ad un fondo pensione e ha maturato i requisiti può aderire alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube