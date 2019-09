In pensione con invalidità e disoccupato, quali alternative

Pensione anticipata con invalidità e disoccupato, analizziamo le varie possibilità di uscita rispondendo al quesito di un nostro lettore:Salve, ho 39 anni di contributi versati ed un invalidità al 55% con deficit lavorativo al 74 attualmente sono in Naspi causa licenziamento quando potrò andare in pensione? Grazie

Pensione di vecchiaia di invalidità

Per poter accedere alla pensione di vecchiaia di invalidità (disciplinata dalla L. n. 222/1984), è richiesta una percentuale uguale o superiore all’80 per cento. Questa misura permette l’accesso a 61 anni di età per gli uomini e 56 per le donne con un requisito contributivo di almeno 20 anni.

Per i lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità, all’età pensionabile di 67 anni si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, l’assegno viene ricalcolato in base a tutti i contributi versati.

Esistono altre forme pensionistiche per i lavoratori disoccupati: Ape Sociale e RITA

Pensione Ape Sociale per disoccupati

L’ape sociale prevede n’età anagrafica di 63 anni e 30 anni di contributi versati, inoltre il lavoratore disoccupato dovrà aver finito di percepire la Naspi da tre mesi. La pensione Ape sociale è stata prorogata per tutto il 2019, si parla di una nuova proroga potenziando la misura. Al momento è tutto incerto.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

La RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, permette per i lavoratori disoccupati di lunga durata, un anticipo pensionistico di circa 10 anni dall’età pensionabile. La Rita ha dei requisiti restrittivi, bisogna aver maturato almeno 20 anni di contributi di cui 5 in un fondo pensione.

La scelta della misura pensionistica dipende molto anche dall’età anagrafica.

