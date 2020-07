In pensione con quota 41 destinata ai lavoratori precoci (coloro che hanno maturato un anno di contributi prima del diciannovesimo anno di età), che hanno un’anzianità contributiva di 41 anni a prescindere dall’età anagrafica. Questa misura è attualmente in vigore e non ha scadenza, fa parte delle pensioni news. Oltre, al lavoro precoce e 41 anni di contributi è richiesto che il lavoratore si trovi in una delle quattro tutele. Poichè è una misura che permette l’accesso anticipato, ci si chiede se il valore dell’assegno sarà più basso, scopriamolo.

In pensione con quota 41: assegno con meno soldi?

Un lettore ci chiede: “Salve, mi chiamo salvatore ho 55 anni, ad oggi ho 38 anni di contributi di cui 2 di naspi, per essere stato licenziato nel 2017, appartengo alla categoria di lavoratori precoci lavori usuranti e lavoro notturno, rivolgendomi ad un patronato mi dicevano che a marzo possiamo presentare domanda pensione che mi spetta, cosi’ mi dicono, naturalmente se sarà vero sarà una pensione ridotta…. e vero cosi? Vi ringrazio anticipatamente”

Per la pensione destinata ai lavoratori precoci quota 41 i requisiti richiesti sono:

lavoratore disoccupato che ha finito di percepire l’indennità di disoccupazione da tre mesi;

lavoratore invalido con una percentuale del 74%;

lavoratore caregiver, che assiste il familiare con handicap grave da almeno sei mesi;

lavoratore che svolge mansioni gravosi o usuranti.

In riferimento all’importo dell’assegno pensionistico, è difficile darle una risposta, perché viene calcolato in base a una serie di varianti. La prima cosa da considerare sono i contributi versati e il coefficiente di trasformazione. Da chiarire che la quota 41 non prevede penalizzazioni ed è calcolata come la pensione ordinaria.

Quello che influisce sull’importo della pensione quota 41 è il coefficiente di trasformazione che varia in base all’età anagrafica del lavoratore in base al fattore temporale in qui consegue la prestazione previdenziale.

Maggiore è l’età del lavoratore e più alto è il coefficiente i trasformazione. Sicuramente la differenza c’è, per sapere esattamente l’importo che andrà a percepire, può chiedere al patronato di effettuare una simulazione oppure effettuare il calcolo di simulazione attraverso il servizio Inps: la mia pensione futura.

Per accedere alla quota 41 deve comunque maturare 41 anni di contributi; è prevista una finestra di tre mesi dal perfezionamento dei requisiti.

