In quest’articolo esamineremo le possibilità di andare in pensione per i nati nel 1962, in base ad una domanda di un nostro lettore: “Sono del 1962 e 37 anni di contributi che possibilità ho per andare in pensione?” Scopriamolo insieme verificando le possibilità contenute nelle pensioni news 2020.

In pensione per i nati nel 1962

Le pensioni 2020, in realtà non prevedono un anno anagrafico particolare che permette il pensionamento, ma il raggiungimento di requisiti specifici. Esistono forme pensionistiche che non prevedono il requisito anagrafico e permettono l’accesso solo con i contributi maturati, ma andiamo per ordine e illustriamo tutte le possibilità.

Pensione anticipata

La pensione anticipata non prevede nessun requisito anagrafico, ma il lavoratore deve aver maturato un requisito contributivo di: 42 anni e 10 mesi (uomo) e 41 anni e 10 mesi (donna). Prevista una finestra di uscita di tre mesi dal perfezionamento del requisito contributivo.

Pensione Quota 41

Anche questa misura non prevede il requisito anagrafico, ma ci sono vari requisiti da soddisfare:

– almeno un anno di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età;

– un’anzianità contributiva di 41 anni a prescindere dall’età anagrafica;

Bisogna trovarsi in una delle seguenti tutele:

– lavoratore disoccupato che ha finito di percepire l’indennità di disoccupazione da tre mesi;

– lavoratore invalido con una percentuale del 74%;

– lavoratore caregiver, che assiste il familiare con handicap grave da almeno sei mesi;

– lavoratore che svolge mansioni gravosi o usuranti.

Pensionamento con la rendita

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata permette l’accesso al pensionamento con 10 anni di anticipo dall’età richiesta per la pensione di vecchiaia, solo se il lavoratore è disoccupato da più di 24 mesi. Nel caso del lavoratore, gli anni di anticipo scendono a cinque. Questa misura unica nel suo genere, non è di facile accesso. Un requisito fondamentale è quello di aver aderito per tempo (almeno cinque anni) e aver versato contributi in un fondo pensione. Oltre all’età e ai cinque anni in un fondo pensione sono richiesti minimo 20 anni di contributi.

La domanda deve essere inoltrata al fondo di appartenenza, per maggiori chiarimenti consiglio di leggere la nostra guida: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

Queste elencate sono le misure con cui è possibile accedere alla pensione per i nati del 1962, ci sono altre forme pensionistiche che permettono l’accesso a 64 anni in base al fattore temporale dei requisiti.

In questa guida sono illustrate tutte le forme pensionistiche attualmente in vigore: Pensioni 2020 con 58 anni di età: alternative e convenienza, le ultime news

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube