Incontinenza, si ha diritto all’invalidità?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest

Le consiglio di rivolgersi al suo medico di base e inoltrare il certificato medico con tutte le patologie specificando anche quella dell’incontinenza. Poi come specificato, dovrà inoltrare domanda di invalidità civile e richiesta di legge 104.

L’Inps dopo aver effettuato un primo controllo, comunicherà al richiedente l’orario e il giorno per la visita medica presso la commissione medica legale INPS, per valutare la gravità della patologia.

Il più delle volte si ha difficoltà a manifestare al proprio medico i sintomi di incontinenza. Ci sono vari livelli che caratterizzano questa patologia e la legge tutela le persone che sono affette con usufruendo anche dell’invalidità civile in base alle seguenti percentuali:

Italia, sono circa cinque milioni di persone che sono affette da incontinenza. Questa patologia incide in modo significativo sulla qualità di vita. Un lettore ci pone la seguente domanda: Buon giorno volevo sapere se una persona ha problemi di salute che porta un pannolone perché si fa la pipì addosso gli tocca una percentuale di invalidità????

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.