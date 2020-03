Indennità di 600 euro: modulo SR163 (pdf) per fare domanda da inviare entro il 1° aprile

L’Inps ha pubblicato il modulo Sr163 da utilizzare per la domanda dei 600 euro. La domanda può essere inviata dal 1° Aprile 2020. Possono richiederlo tutti i possessori di partita IVA iscritti alla gestione separata, gestione commercianti o artigiani non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali. Occorre pin Inps per inviare la domanda telematicamente.

E’ possibile scaricare qui il Modello SR163_Rich_Pag_Prest (si deve inviare mezzo mail alla banca di appartenenza allegando copia del documento di riconoscimento).

