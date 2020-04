Da oggi possono inoltrare domanda dell’indennità di 600 euro i collaboratori sportivi. È stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport. Sono state definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto legge 17 marzo 2020, n.18).

Indennità di 600 euro: ecco chi può presentare domanda

Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”.

Inoltre, è previsto che possono accedere solo i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

Esclusi dal bonus di 600 euro

Per accedere all’indennità di 600 euro i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione )ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), devono possedere i seguenti requisiti:

1. – non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;

2. – non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;

3. – non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;

4 – non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.

Come presentare la domanda

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di oggi martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.

Le tre fasi della procedura

La procedura prevede tre fasi importanti

La fase 1 riguarda la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;

La fase 2 prevede l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;

La fase 3 prevede la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

