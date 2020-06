L’indennizzo di 515 euro al mese fino al pensionamento destinato a coloro che chiudono un’attività commerciale, chiamato anche “bonus 515 euro” per le domande pervenute oltre il 30 novembre 2019 è stato sospeso. I tempi per l’erogazione sono lunghi e l’ultimo messaggio Inps evidenzia la mancanza di copertura per tutti. Questa misura riconosce una assegno che si identifica come ponte fino al pensionamento e fa parte delle pensioni news.

Indennizzo di 515 euro al mese: il caso

Una lettrice ci scrive: Buongiorno, mi chiamo Laura ho 62 anni. Ho chiuso la mia attività commerciale (ristorante) a marzo del 2019. Ho consegnato la licenza in comune e fatto tutto quello che bisognava fare. Il 23 aprile 2019 ho fatto domanda per l’indennizzo tramite Enasco di Lecco (50 e più). È possibile che dopo un anno e più non ho ancora ricevuto niente?

Attualmente le domande di accoglimento dell’indennità di 515 euro al mese come indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale in modo definitivo sono sospese. Lo Stop riguarda tutte le domande presentate dopo il 30 novembre 2019. Saranno tenute in stand-by dall’Inps fino all’adozione di un decreto interministeriale Lavoro Economia, che dovrà rivedere il rialzo del contributo aggiuntivo dello 0,9% che attualmente pagano gli iscritti alla Gestione speciale Inps.

La notizia è stata resa nota dall’Inps con il messaggio n. 2347/2020, spiegando che le domande pervenute sono di gran lunga superiore ai fondi per finanziare la prestazione. L’Inps nel messaggio spiega, che tale situazione preclude la possibilità di assicurare l’accoglimento delle domande del bonus di 515 euro al mese fino al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Nel suo caso dovrebbe rientrare nel beneficio perché la domanda l’ha inoltrata a marzo 2019, i tempi sono abbastanza lunghi, dovuto anche dal Coronavirus che ha bloccato tutte le domande in lavorazione.

