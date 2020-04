Infarto: riconoscere i sintomi e come capire di un attacco imminente

Per riconoscere e prevenire un infarto bisogna sapere quali possono essere i sintomi, è consigliabile che anche in questo periodo di epidemia se avete qualche sospetto chiamate subito il 118.

Riconoscere i sintomi di un infarto è importante

I sintomi dell’infarto possono essere tanti, uno di questi è quello che si manifesta quando si prova dolore o senso di oppressione all’interno o intorno alla mascella inferiore. Questo dolore può passare con facilità dalla mascella al petto, per poi proseguire verso il braccio con pesantezza o dolore.

Il dolore detto ‘sordo’ potrebbe verificarsi tra le scapole, o dal petto fino alle spalle e anche qui potrebbe dare una sensazione di pressione o pesantezza. Si aggiunge a questi sintomi, un’altra sensazione, la difficoltà respiratoria con conseguenti dolori al petto. Altri sintomi correlati all’infarto possono essere nausea, disagio al collo o sensazione di soffocamento alla gola o bruciore.

Bisogna sapere bene quali possono essere i sintomi dell’infarto anche perché ad ogni soggetto può far parte un sintomo diverso, tra cui aggiungiamo lo stordimento ed una sudorazione fredda.

Ma qual è la causa di un infarto?

L’infarto solitamente è causato da un’arteria bloccata che va ad impedire che l’ossigeno raggiunga il cuore e senza assistenza medica si rischia molto, si possono subire danni permanenti che possono condizionarci poi per il resto di tutta la nostra vita.

Se per caso avete qualche avvisaglia che vi stia venendo un infarto non esitate a chiamare il 118, anche in questo periodo di emergenza Coronavirus, ne va della vostra vita. Nel frattempo che aspettate l’ambulanza, assumete una pastiglia di aspirina da 300 mg, vi aiuterà a migliorare l’afflusso di sangue al cuore, fate attenzione di non essere però un soggetto allergico.

Fate attenzione e cercate di stare sempre sotto controllo e cercate di non arrivare all’infarto, anche perché il vostro recupero dipenderà molto dal danno che ha subito il vostro cuore.

