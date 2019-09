Infedeltà: quali sono i segni zodiacali che tradiscono di più?

Ci sono alcuni segni zodiacali che restano molto attaccati alla loro dolce metà, altri invece non riescono proprio a non tradire, altri ancora sono dei bravi dissimulatori e potrebbero fingere per molto tempo. Si capisce, essere fedeli non è una cosa facile, sia per l’uomo che per la donna, e per alcuni segni zodiacali e quasi impossibile non tradire.

Vediamo quali sono i segni zodiacali che tradiscono di più e quelli che non tradiscono proprio

Vergine, Pesci e Bilancia: sono tre segni che vanno a nozze con i tradimenti, tradire è il loro pane quotidiano, per loro tradire è un’arte. I segni citati sono degli ottimi strateghi, nel caso fossero in corso di tradimento, gli appartenenti a questi segni avrebbero dalla loro parte la competenza di mentire. Riescono, è questa per loro è una grossa capacità, a mantenere relazioni in modo molto bilanciati, con intelligenza e capacità di dissimulazione, sono molto bravi a nascondere la verità e riescono a convincere l’altra persona della loro buona fede.

Ariete e Gemelli: questi due segni prediligono a mantenere le relazioni aperte e sono sempre alla ricerca di nuove relazioni. A caratterizzare la capacità di negare un altro rapporto e la convinzione di essere nel giusto. Comunque la cercate di mettere, se venissero scoperti sarebbero capaci di mentire spudoratamente.

Toro e Leone: sono tra i segni più fedeli e leali e difficilmente tradiscono, addirittura sono in grado di mantenere e coltivare un sentimento per tanto, e se un Toro vi lascerà sarà perché l’amore è finito davvero e non per qualcun altro. Il Leone invece è amante della quiete e della pace, potrebbe far perdurare un amore semplicemente allo scopo di mantenere uno stato di equilibrio.

