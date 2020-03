Infinity: per l’emergenza del Coronavirus in regalo 2 mesi di film e serie tv in streaming

Per fronteggiare questo momento di allerta dato dal Coronavirus e per andare incontro a tutte le famiglie d’Italia che devono stare chiuse in casa per evitare contagi, Infinity regala 2 mesi di serie tv e film in streaming.

Infinity: 2 mesi gratis di serie tv e film in streaming

In riferimento all’emergenza Coronavirus, la piattaforma di Mediaset regala film e serie tv che per due mesi saranno completamente gratis, e tutto grazie ad Infinity. Per chi non conoscesse Infinity lo possiamo definire come il portale di Mediaset dove si possono vedere in streaming tanti contenuti riguardanti film e serie tv, e tutti a pagamento. Ma in un momento di difficoltà e di allerta e con i cittadini bloccati nelle proprie case, Mediaset e la famiglia Berlusconi, regalano due mesi per poter accedere a tutti i contenuti e senza costi aggiuntivi, vediamo come.

Infinity gratis è attivo dal 7 marzo ed è valido per tutti i nuovi clienti, basta effettuare l’iscrizione e registrarsi, l’importante è che sia la prima volta sul sito ufficiale infinitytv.it, solo così si potranno sfruttare 60 giorni gratuiti che partono dal primo giorno dell’accesso.

In un primo momento era stato dato un mese gratis, poi è stato raddoppiato e portato a due mesi appena si è saputo dell’allungamento da parte del Governo riguardante la chiusura delle città di tutta Italia, in modo da essere coperti fino a fine maggio. Questo regalo di Mediaset è stato fatto per allietare l’isolamento di intere famiglie, adulti e bambini, che per un po’ dovranno rimanere a casa.

Cosa si potrà vedere su Infinity?

Si potranno vedere davvero tanti contenuti di prime tv e in 4K; tra questi ci sarà quello che è considerato il film dell’anno, Joker, e poi Doctor Sleep. Per chi ama le serie tv potrà vedere The Big Bang Theory e la terza stagione di Young Sheldon, per i teen c’è Riverdale. Si potranno vedere tutti i film di Harry Potter.

Infinity lo si può utilizzare tramite PC, con app mobile per tablet iOS e Android, su smartphone, su smart tv, con Firestick di Amazon e Google Chromecast.

