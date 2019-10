Influenza 2019, molecola anti tumore, latte e cereali a colazione quali rischi e cancro al seno, le novità di oggi

Nella rassegna di salute e benessere di oggi, venerdì 4 ottobre 2019, gli argomenti trattati sono l’influenza 2019 che sarà molto aggressiva, la molecola scoperta in grado di combattere 29 tipi di tumore, i rischi di picco glicemico che si corrono facendo colazione con latte e cereali e come evitare il cancro al seno. Vediamo tutte le notizie odierne.

Influenza 2019

È appena finita l’estate e già pensiamo all’influenza stagionale che arriverà a dicembre, i nostri pensieri sono su quanto sarà insidiosa, contagiosa, aggressiva e complicata. L’allarme arriva dal Dipartimento di Sanità pubblica e quest’anno la preoccupazione ci viene trasferita abbondantemente in anticipo, annunciando la campagna per i vaccini in modo da non mettere sotto stress il sistema ospedaliero pubblico, criticità che si registra ogni anno in inverno nel picco influenzale.

Tumore al seno

Una delle piaghe di questa epoca storica che stiamo vivendo è la malattia del tumore e più in generale il tumore al seno che colpisce tantissime donne di tutto il mondo ogni anno.

Secondo alcuni studi scientifici questa pericolosa patologia deriva da diversi fattori ambientali ed abitudini di vita poco sane. Sempre a detta loro, per poter evitare di avere questa brutta esperienza bisognerebbe cambiare stile di vita all’istante. Vediamo come.

Latte e cereali a colazione

Una colazione apparentemente sana, nasconde delle insidie per la nostra salute e la può danneggiare. Latte e cereali è una colazione molto diffusa e semplice da fare, apparentemente sana e molto saziante, piace a grandi e piccoli e mette tutti d’accordo a non saltare la colazione, il pasto più importante della giornata.

Molecola contro il tumore

Questa nuova molecola colpisce l’alterazione genica e non l’organo, è un farmaco jolly, chiamato così perché può colpire ben 29 tipi di tumore in adulti e bambini grazie al suo particolare meccanismo d’azione, non agisce sull’organo dove il cancro ha avuto origine, bensì agisce sulla alterazione genica NTRK che può essere comune alle cellule cancerose di molte neoplasie, 29 appunto ad oggi quelle testate, ma potrebbero essere molte di più.

