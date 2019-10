Influenza e vaccino, visite specialistiche, epidemia di morbillo, depressione, rumore al colon-retto, le notizie della giornata

Nella rassegna di salute di ieri, venerdì 11 ottobre, gli argomenti trattati sono chi deve fare il vaccino antinfluenzale, la scoperto che porterebbe alla guarigione dal tumore al colon retto, la depressione, l’epidemia di morbillo in Congo che sta provocando migliaia di morti, boom di influenza e visite specialistiche con coupon. Vediamo tutte le notizie della giornata.

Vaccino antinfluenzale 2019

La campagna del vaccino per l’influenza 2019 parte ad ottobre ma non tutti sono chiamati a farlo. Partendo poi, la campagna del vaccino così presto non tutti si staranno chiedendo se devono farlo e meno. Vediamo tutto quello che c’è da sapere al riguardo nell’articolo: Vaccino antinfluenzale per l’anno 2019, chi deve farlo e dove farlo.

Tumore al colon retto

L’Istituto Candiolo fornisce finalmente un buona notizie per quel che riguarda il tumore al colon retto: è stata identificata la proteina responsabile della crescita di uno specifico cancro dando così la speranza di poterlo distruggere e fare in modo che i numerosi malati possano guarire.

Per approfondire l’argomento è possibile leggere: Tumore al colon-retto, una grande scoperta che porterebbe alla guarigione

Depressione

La depressione colpisce milioni di persone in tutto il mondo, in Italia i soggetti interessati sono tre milioni, di cui oltre due milioni sono donne, un milione sono colpiti in forma grave, questo perché spesso non viene trattata adeguatamente, e solo la metà purtroppo riesce ad essere trattata correttamente e nei tempi utili per riuscire a porre rimedi.

Per saperne di più: Depressione, un fenomeno che in Italia colpisce milioni di persone

Epidemia di morbillo

Epidemia di morbillo, la notizia è stata divulgata dall’Unicef, ci sono oltre 200 mila casi colpiti dal virus, casi triplicati in un anno, stiamo parlando della Repubblica Democratica del Congo, sono stati superati i 4mila morti a causa del morbillo, una cosa assurda solo a pensarlo, e ancora più assurdo, è che il 90% dei deceduti sono bambini al di sotto dei 5 anni.

Per approfondire leggi: Epidemia di morbillo, la più grande al mondo sta provocando migliaia di morti, il 90% sono bambini

Boom di influenza

Con l’arrivo dell’autunno è inevitabile che ci si ammali. Tipica di questa stagione è l’influenza che colpisce numerosi italiani costretti a restare a casa e curarsi. I componenti della stesso sono ormai conosciuti: raffreddore, mal di gola e febbre. E, udite udite, fino alla prossima settimana ce ne saranno almeno altri 140mila che si aggiungeranno agli odierni centomila. Inutile dire che se tanti italiani sono a letto per via dell’influenza è colpa degli sbalzi di temperatura. che sembrano non trovare un equilibrio, ma che ci mettono in difficoltà anche su come vestirsi, così da avere queste conseguenze. Se da un punto di vista del meteo si sta effettivamente bene, dato che non fa né troppo freddo e né troppo caldo, da un punto di vista salutare il risvolto è tutt’altro che positivo.

Per approfondire: Influenza, col cambio di stagione boom di italiani a letto

Visite specialistiche con coupon

Ormai è diventata un’ abitudine, una moda, fare le visite specialistiche e prestazioni sanitarie tramite i coupon e non perché vengono prescritte dai medici. Molti pubblicizzati in televisione e sui social, indubbiamente bocciato dall’Istituto Superiore della Sanità che dichiara: ricorrere a visite mediche e indagini diagnostiche senza prescrizione medica, possono avere un doppio risvolto negativo; il primo che possono essere inutili, bisogna fare quelle che servono alle proprie esigenze di ogni soggetto, e poi possono essere dannose, espongono il paziente a radiazioni inutili.

Per leggere tutto: Visite specialistiche e prestazioni sanitarie: non fatele con i coupon, sono inutili e dannosi

