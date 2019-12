Influenza: ecco i 10 rimedi per prevenirla e per curarla

Siamo nel pieno dell’influenza, gli sbalzi di temperatura, il vento, la pioggia e il freddo portano virus e batteri. Da adesso in poi l’influenza andrà sempre ad intensificarsi, e se non vogliamo passare proprio il periodo delle feste a letto è meglio fare prevenzione. Con queste differenze di temperature il sistema immunitario reagisce per difenderci, e noi di conseguenza dobbiamo aiutarlo con il cibo e altre strategie.

Vediamo quali sono i 10 consigli della nonna

I consigli per prevenire la possibile influenza sono semplici che ci potrebbero evitare tosse, febbre, starnuti e giornate difficili, vediamo quali sono:

1)Fare attenzione a scoprirsi o perlomeno farlo solo quando si è al chiuso; attenzione a non sudare perché poi se si esce e si prende freddo si rischia l’influenza.

2)Consumare minestre e brodi, bere the e infusi per dare più calore all’interno; il calore uccide virus e batteri e servono a combattere la febbre.

3)Fare attenzione a gola e naso, tenerli sempre al caldo, bisogna portare calore alle stazioni immunitarie e scaldare l’aria che inspiriamo.

4)Ottimo l’utilizzazione di olio di mandorle, bastano 2/3 gocce nel naso, così si prevengono secchezza della mucosa nasale e irritazioni.

5)Bisogna disinfettare e lenire la gola, bere acqua e usare zenzero, miele e limone.

Nel caso invece già avete preso febbre e raffreddore, ecco cosa fare:

1)Preparare un bel brodo di pollo consente di ristorare la muscolatura e di riparare l’intestino grazie alla gelatina. I vegetariani possono sostituire il brodo di pollo con il brodo vegetale.

2)Fa sicuramente bene bere una tisana al tiglio, facilita l’abbassamento della febbre e la respirazione. Anche un infuso ripetendolo più volte al giorno può fare bene.

3)Il miele di Manuka ha proprietà antibatteriche.

4)Prendere il miele di tiglio, ha molte proprietà benefiche, riduce il mal di gola e attenua la spossatezza grazie all’alto contenuto glucidico.

5)Usare lo zenzero fresco, ottimo antinfiammatorio, antiossidante e antidolorifico, ottimo per mal di gola, dolori e raffreddore. Si può sbucciarle e farlo a fettine molto sottile e tenerle in bocca, ottimo per la gola e raffreddore, oppure grattugiarlo e scioglierlo in acqua calda per poi sorseggiarlo.

