Con l’emergenza sanitaria da COVID-19 e conseguente fase di quarantena, per contenere il numero dei contagi anche le sedi e gli sportelli dell’INPS sono state chiuse al pubblico non riaprendo neanche con l’inizio della Fase 2 il 4 maggio scorso.

Riapertura sedi INPS

A partire dallo scorso marzo, quindi, l’INPS è rimasto a disposizione dei cittadini solo da remoto, rispondendo al contact center. Ovviamente il sovraccarico di chiamate rendeva praticamente impossibile ai più mettersi in contatto con l’istituto con gli evidenti disagi che si possono immaginare soprattutto alla luce del fatto che migliaia di Italiani hanno dovuto inviare pratiche per accedere alle misure COVID-19.

Molti sono i casi di cittadini che ci hanno scritto per lamentarsi dei ritardi nella gestione delle pratiche da remoto e dell’impossibilità di contattare l’istituto di previdenza sociale. Ma tutto questo sta per finire.

Con un messaggio del 27 giugno è lo stesso Istituto a comunicare che a partire dal 1 luglio gli sportelli INPS riapriranno al pubblico e rispetteranno i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

In ogni caso non sarà possibile recarsi alle sedi dell’INPS senza aver prima preso un appuntamento (questo per evitare il formarsi di code interminabili ed inevitabili assembramenti). Si potrà prenotare l’accesso nelle sedi INPS attraverso i seguenti canali:

chiamando il numero 803164 se si chiama da numero fisso e il numero 06164164 se si chiama da un cellulare.

Attraverso l’app dell’INPS Mobile

O attraverso il sito web dell’istituto.

In ogni caso, visto che i contagi sono ancora alti per evitare rischi in Lombardia il servizio di informazione e consulenza continuerà ad essere garantito soltanto in modalità telefonica e potrà essere contattato tramite i seguenti canali:

chiamando il numero 803164 se si chiama da numero fisso e il numero 06164164 se si chiama da un cellulare.

Attraverso lo sportello provinciale telefonico

Prenotando una richiamata trami contact center app INPS Mobile e sito web istituzionale, senza dover attendere il proprio turno al telefono si sarà richiamati non appena un operatore è libero.

Infine, il servizio di consulenza per gli intermediari istituzionali e gli altri utenti abilitati ai “Cassetti” continuerà ad essere assicurato a distanza tramite video chiamata o via telefono.

