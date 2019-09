Inps: servizio attivo per saltare la fila, ecco come fare

L’Inps ha pubblicato sul suo portale, la possibilità di prenotare l’accesso agli sportelli, evitando la fila. Quest’opportunità è stata aperta ad altre sedi Inps. Da settembre, infatti, “Sportelli di sede”, il servizio “elimina code” che consente di prenotare il proprio turno da smartphone, tablet o pc, sarà attivo anche nell’Agenzia territoriale di Faenza e nella sede di Bologna.

Prenota la tua visita all’Inps senza fare la coda: online le sedi di Faenza e Bologna

Da lunedì 2 settembre, l’Agenzia di Faenza (comprensorio dell’Agenzia di Faenza nonché della Direzione provinciale di Ravenna e dell’Agenzia di Lugo) di via Mengolina 10 riceverà il pubblico esclusivamente su prenotazione. In via transitoria, per non creare disagi, sarà comunque garantito l’accesso libero a uno sportello aggiuntivo dedicato alle prenotazioni, agli appuntamenti e alla consegna di documenti.

La sede INPS di Bologna (comprensorio dei Comuni di Bologna, Castelmaggiore, Castenaso e Granarolo) di via Gramsci 6, invece, riceverà esclusivamente su prenotazione da lunedì 16 settembre. Sarà comunque garantito l’accesso libero con emissione dei ticket fino alle 11.45 solo per la consegna di documenti, per fissare appuntamenti, per estratti contributivi e Certificazioni Uniche.

Per la prenotazione bisogna essere in possesso del PIN

Quando si effettua la prenotazione è possibile scegliere la giornata e l’orario più adatto alle proprie esigenze, evitando così estenuanti file. La prenotazione viene effettuata tramite il servizio:

“Sportelli di sede” sul Portale dell’Istituto;

da smartphone o tablet, tramite il servizio “Sportelli di sede” sull’app INPS Mobile;

telefonando al Contact center, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, al numero 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da cellulare secondo tariffe del proprio operatore).

