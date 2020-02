Insonnia: ecco le cause e i rimedi

Quando parliamo di insonnia non sappiamo bene se dare la colpa ad una causa perché ce ne possono essere tante, ma anche questa volta i rimedi naturali ci possono venire in aiuto. Trovare qualcuno che può affermare di aver dormito per una notte senza problemi è davvero una cosa molto difficile.

Andiamo a vedere quali possono essere i motivi dell’insonnia

I motivi dell’insonnia come abbiamo detto prima possono essere tanti, tra cui:

le cattive abitudini

il troppo lavoro

la depressione

lo stress psico-fisico

i pensieri

le preoccupazioni

Fanno parte delle cattive abitudini andare a letto tardi la sera e mangiare pesante. Questo può alterare la regolarità del sonno facendo alzare il soggetto la mattina già stanco e di cattivo umore, a questo poi si possono aggiungere cefalea, depressione e ansia.

Per dare una svolta all’insonnia ci vorrebbe un cambiamento radicale dello stile di vita, ad esempio:

cercare di andare a letto più o meno allo stesso orario

aspettare almeno 2 ore tra la cena e andare a letto

evitare quanto più possibile le cene abbondanti

evitare il caffè dalle ore 18,00 in poi

Se parliamo invece di ansia e depressione è necessario un aiuto psicologico.

Se invece non ci sono alcun tipo di patologie e tenete tutte le attenzioni che vi abbiamo elencati prima, vi potete far aiutare da integratori e farmaci. Come farmaci quello più usato è il benzodiazepine, praticamente è un sonnifero, oppure ci sono sostanze naturali, tisane, gocce o compresse, oppure delle erbe che si possono rivelare determinanti, e sono:

escolzia: riduce il tempo per addormentarsi ed evita il risveglio improvviso

riduce il tempo per addormentarsi ed evita il risveglio improvviso tiglio: ottimo rilassante e ansiolitico, ottimo contro catarro e tosse

ottimo rilassante e ansiolitico, ottimo contro catarro e tosse passiflora: ha un ottima azione calmante, molto usata per disturbi di umore, ha un’azione sedativa senza effetti depressivi

ha un ottima azione calmante, molto usata per disturbi di umore, ha un’azione sedativa senza effetti depressivi camomilla: ottimo digestivo per intestino e stomaco, calma il sistema nervoso, ottimo a livello cutaneo

ottimo digestivo per intestino e stomaco, calma il sistema nervoso, ottimo a livello cutaneo valeriana: ottima come calmante, riduce il tempo per farvi addormentare facendovi migliorare la qualità del sonno

